“Como mujer e integrante del Cabildo defenderé en todo momento que sea necesario, exijo al Gobernador y autoridades correspondientes, se haga justicia, caiga todo el peso de la ley y sobre todo que se respete a todas las mujeres, siempre alzaré la voz, desde la trinchera en la que me encuentre”.

“La población de Sinaloa, y particularmente la del municipio de Culiacán, demanda que sus autoridades sean respetuosas con los temas de género, como los que tuvieron que ver en estos días, no puede existir gobernantes que defiendan y protejan delincuentes y acosadores sexuales”, declaró Hernández Martínez en un comunicado.

La edil de Culiacán exigió que se respete el debido proceso por la no repetición de agresiones hacia mujeres en las oficinas de Gobierno, pues el Mandatario estatal sostuvo que protegería al servidor público señalado de agresor.

El pasado 2 de octubre, a pregunta expresa sobre una denuncia interna de agresión sexual en el Centro de Justicia las Mujeres de Sinaloa, el Gobernador expuso estar enterado del caso y que ofreció proteger al presunto acosador.

“Es acosador pero sexual. Ya le di la oportunidad yo ‘a ver, vete a un lugar distinto, yo te voy a proteger, pero donde no quiero que hagas lo mismo’ porque él estaba en el Centro de Justicia, no queremos acosadores de ningún tipo, y no es problema de Tere, el problema es que Tere es su área. Entonces, es acoso, sí, pero el origen de ese acoso es que es acosador”, dijo Rocha Moya en su conferencia La Semanera.

“Él quiere estar donde mismo porque ahí es donde acosa. Ya está probado que acosa sexualmente a las mujeres. No lo hemos cambiado de área, yo le ofrecí cambiarlo a un lado donde haya puros machos como él para que no haya problemas”.

La declaración causó revuelo, convirtiéndose en noticia nacional.