Registra Canaco una reducción de $195 millones de derrama económica en Culiacán, el 10 mayo

En este 10 de mayo, Día de las Madres, se esperaba una derrama de 795 millones de pesos en la capital del Estado, en lugar de eso se registraron 600 millones de pesos, informó Diego Castro Blanco, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo de Culiacán.

El empresario detalló que se registraron 195 millones de pesos menos de lo esperado, pero aún así, hubo una reactivación económica; además agradeció a las autoridades estatales y municipales por haber permitido la apertura de todos los negocios por esta celebración.

“Nosotros traíamos proyectado un ingreso, una derrama por el orden de los 795 millones de pesos, y bueno, sí vimos menos afluencia que en años anteriores a la pandemia. Aunque sí, obvio, un consumo importante, una derrama importante, por el orden de los 600 millones de pesos, no se vio en los términos esperados”, expresó.

“Agradecidos con las autoridades que nos dieron la posibilidad de poder llevar a cabo los festejos en este año, no nos restringieron prácticamente en nada, salvo el tema de los protocolos que nos dijeron en los panteones, de estar máximo 30 minutos, para dejar las flores”, añadió.

Castro Blanco mencionó que gran parte de las ventas que se presentaron en Culiacán se debe a las compras virtuales que realizó la ciudadanía.

“En lo general se reactivó el consumo importante por ese día, hubo mucho consumo en lo que son las flores, los regalos de diferentes esquemas, ropa, calzado, bisutería, todo lo que son regalos, hubo menos afluencia que en otros años en tiendas departamentales, lo que sí aumentó fue la venta virtual, significó más o menos el 33 por ciento de la derrama total”, compartió.

El líder camaral detalló que la economía de los culiacanenses aún está golpeada por los embates de la pandemia de Covid-19, es por eso que no se presentó la venta esperada este Día de las Madres.

“Definitivamente, la economía no ha llegado a los niveles en los que estaba antes de la pandemia, todavía sentimos que está afectada la economía, el ingreso de las personas no es el mismo, ya prácticamente el 21 por ciento de las empresas que estaban, de los establecimientos, ya no están, y pues bajó el ingreso”, lamentó.