Luis Guillermo Benítez Torres afrontará por sexta ocasión al Juez de Control para desahogar audiencia inicial de formulación de imputación por el caso de lámparas Azteca Lighting.

La fecha del encuentro es el 12 de julio a las 10:00 horas en la Sala A de la Sede de Justicia Penal Acusatorio y Oral zona centro.

Junto con él asistirán, en teoría, Javier Lira González, ex Oficial Mayor; Jesús Javier Alarcón Lizárraga, ex Tesorero; José de Jesús Flores Segura, ex Secretario, y José Daniel Tirado Zamudio, ex Director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mazatlán.