No saben ni a qué vienen, fue lo que expresó el Gobernador Rubén Rocha Moya, sobre los policías municipales jubilados de diferentes partes del estado que se manifestaron este lunes en la explanada del Palacio de Gobierno.

“No saben ni por qué vienen, no tienen idea de por qué los trajo esa mujer, pero les dicen que les van a pagar algo, se vienen y pegan de gritos, entonces no es correcto eso, no podemos gastar el dinero así, el dinero del pueblo, no podemos pagar a nadie si no se justifica el pago, porque el dinero no es mío”, dijo.

“Son los policías ex municipales, no son los trabajadores de salud, yo me bajé a verlos, a platicar con ellos, ¿para qué piden audiencia? A mí me pueden agarrar en cualquier parte, ande caminando, en las calles, en los pueblos. El tema de audiencia en mi Gobierno, no es realmente un tema relevante, yo le doy audiencia a todo el mundo y cuando hay necesidad bajo y me puse a platicar con ellos”, comentó.

Durante la conferencia semanera, dijo que las audiencias se resuelven en otra parte, ya que todos los días él anda en las calles, y en el despacho es más complicado.

“Pues me dicen que son ex policías del municipio, el otro día me los trajeron de Elota, esos ya los vi, no saben a lo que viene, no tienen el problema claro, los despidieron o terminaron hace ocho años, hace 10 años, este... pero yo ya los vi, uno por uno me retraté con ellos allá abajo, después de la conferencia con ustedes aquí”, comentó.

“Ese es el problema que sigue habiendo gente que lucra con esto y le dice a gente que le va a resolver. No hay un solo trabajador, se los digo, un solo trabajador en este estado, municipal o estatal que le deban dinero y que no les paguemos, pero estas personas que los mueven, los gestores, que tienen nada más el interés de sacarles dinero, eso no los vamos a atender”.

Rocha Moya señaló que el recurso que sea justificado y que les deba el Estado o el municipio se les atenderá debidamente.

“Se estableció una política, no dejar de atender el reclamo de los trabajadores, pero no de los ‘vivones’, no esos, hay otros ahí, que no les voy a decir”, expresó.

Es este lunes un grupo de ex policías municipales se plantaron en la explanada del Palacio de Gobierno con el reclamo hacia el Gobernador Rubén Rocha Moya de que sólo hizo válido el decreto 645 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa a las viudas de policías de Culiacán.