Renuncia de ‘El Químico’ como Alcalde no interfiere en las investigaciones en su contra, asegura Fiscal

La renuncia de Luis Guillermo “El Químico” Benítez a la Alcaldía de Mazatlán no interfiere en las investigaciones que se realizan en su contra, aseguró la Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada.

Lo anterior, luego de que el martes “El Químico” presentó su renuncia a la Alcaldía de Mazatlán de manera irrevocable para aceptar la invitación de Rubén Rocha Moya para sumarse a la Secretaría de Turismo.

“El hecho de que el señor Guillermo Benítez Torres haya renunciado a su Alcaldía, no interfiere para nada en la investigación que estamos aquí estamos realizando”, dijo.

La Fiscal señaló que hasta el momento se le está dando a seguimiento a 10 denuncias presentadas por ciudadanos y por la Auditoría Superior del Estado, todas bajo la acusación de desempeño irregular en la función pública.

“El trabajo que estamos realizando nos va a ir marcando la pauta del paso a seguir, ahorita sería prematuro adelantar”, afirmó.

Quiñónez Estrada reiteró que no se le dará “carpetazo” al tema del ex alcalde, pues no se descarta la posibilidad de que conforme avancen las investigaciones puedan surgir otros delitos.

Benítez Torres dejó la Presidencia Municipal con una denuncia penal en su contra, la cual fue presentada por la ASE el pasado 19 de octubre por presunto daño patrimonial al adjudicar de manera directa la compra de luminarias a la empresa Azteca Lighting, las cuales nunca fueron entregadas.

A esta decena de denuncias se suman las presentadas por regidores del cabildo del Ayuntamiento de Mazatlán y por el Observatorio Ciudadano.

Previo al anuncio de su renuncia, el Gobernador lo invitó por medio de sus redes sociales a encabezar la Secretaría de Turismo, a fin de garantizar la gobernabilidad y la adecuada realización de las tareas públicas de Mazatlán.

Tras la publicación, la entonces secretaria, María del Rosario Torres Noriega fue removida de la dependencia para desempeñarse como oficial registrador en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Mazatlán.

Esta miércoles Rocha Moya le tomó protesta a “El Químico” como Secretario de Turismo en Palacio de Gobierno.