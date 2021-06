$!Reporta IEES que la gente está llenando las casillas; ve buena participación ciudadana

“Entonces sí, nos han reportado que las casillas están llenas, está asistiendo la gente a votar, y eso me lo reportaron la gente hace más de una hora, entonces yo creo que esto va a ir aumentando y aumentando”, añadió.

Peraza Zazueta indicó que de momento, de acuerdo al Sistema de Información de la Jornada Electoral, están instaladas el 72.4 por ciento de las casillas, cifra que corresponde a 3 mil 610 de 4 mil 986.

Sin embargo, recalcó que el sistema está saturado, y esto atrasa la contabilidad, pero está convencida que ya se instalaron el 100 por ciento de las casillas.

“Hay que recordar que quienes alimentan el reporte que les estoy dando son los capacitadores, y ellos están en campo y en movimiento, están haciendo las llamadas al Sistema de Información de la Jornada Electoral, nos reportan, alimentan este sistema, y es el que les estoy dando en este momento”, explicó.

“El sistema puede tener una saturación en el mismo, lo cual al estar saturado, no nos puede decir información más oportuna, por decirlo de esa manera. También quiero comentarles que es probable, que a esta hora, las casillas se hayan instalado ya casi al 90-100 por ciento, son las 11:10 de la mañana, el sistema nos arroja estos datos, pero no significa que no estén instaladas las casillas”, profundizó.

La presidenta del IEES dijo también que de momento no se han reportado hechos de violencia en la entidad.

“No nos han reportado incidentes mayores, ni siquiera nos han reportado ningún incidente de una casilla no instalada, entonces, eso también nos permite comentarles que las casillas, muy probablemente a esta hora lleve muy buen avance, no hemos tenido incidentes mayores, ni ningún reporte de casilla no instalada en el Estado de Sinaloa”, expresó.

“En Sinaloa nunca se ha presentado esa situación (no poner casillas por violencia), siempre se han instalado todas las casillas en este Estado, por lo menos en los 20 años que tengo acá, los datos que he confirmado, desde el 95, desde que este órgano es ciudadano”, añadió.