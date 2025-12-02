Reporta Secretaría de Salud hay 29 personas hospitalizadas por heridas de bala en Sinaloa

La Secretaría de Salud de Sinaloa mantiene hospitalizadas a 29 personas lesionadas por arma de fuego en diferentes instituciones del Estado, informó el Secretario Cuitláhuac González Galindo.

De acuerdo con sus declaraciones, los pacientes se encuentran distribuidos entre hospitales públicos y un hospital privado

Los pacientes corresponden a diferentes hechos y enfrentan situaciones de salud distintas.

“Ahorita, en este momento, tenemos hospitalizados en todos los hospitales. Tenemos 29 personas. Tenemos un paciente hospitalizado en un hospital privado y las 28 personas restantes se encuentran en Secretaría de Salud, en IMSS Bienestar, Hospital General y en el ISSSTE también tenemos y en el IMSS tenemos otro tanto”, explicó.

Añadió que las personas están internados en diferentes unidades.

El Secretario precisó que entre los pacientes no hay menores de edad actualmente.

“Todos mayores de 18 años”, dijo.

Señaló que el paciente más joven es de 18 años.

González Galindo confirmó que, además del número total de personas internadas, existe una disminución sostenida en los ingresos recientes por heridas de bala.

”Se ha disminuido bastante para nosotros”, dijo.

El funcionario explicó que la mayoría de los pacientes tienen varios días hospitalizados y que no se han registrado ingresos recientes.

“Ya los pacientes que están internados ahorita, la mayoría tienen varios días. Ya no tenemos pacientes, por ejemplo, de ayer, de antes, ahorita no hemos tenido”, explicó.

Finalmente, recordó que en agosto se observó un repunte en los ingresos por heridas de bala, situación que contrastó con la baja que se mantiene.

“Creo que en agosto tuvimos un repunte y de ahí en adelante ha sido una tendencia a la baja”, concluyó.