Reportan que se quedan sin votar en casillas en Culiacán

Vecinos de la Zona Dorada del fraccionamiento Los Ángeles reportaron que la casilla 1210 cerró antes de las 18:00 horas y más de 50 personas se quedaron sin poder votar.

La ciudadana Aydé León comentó que había checado el número de casilla que le tocaba, acudió en tiempo, pero luego de un tiempo de hacer fila, al llegar a la mesa de votación resultó que su nombre no estaba registrado ahí y al acudir a la otra casilla, ya estaba cerrada.

“Yo llegué a las 17:59 y ya estaba cerrada. Chequé en internet y me dio la dirección de una secundaria y resultó que no, que mi apellido estaba en otra casilla, había mucha confusión, hablé al INE y una Candelaria que me atendió dijo que la responsabilidad fue del INE”.