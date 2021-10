Aunque el repunte de violencia que se ha registrados en Sinaloa, sobre todo en Culiacán, con hechos con el ataque a las cámaras, podría adjudicarse a la coyuntura que vive el estado por el cambio de administración.

Ante ello, el coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Ricardo Jenny del Rincón, estimó que no habrá vacíos ni curvas a aprendizaje por nuevos mandos en las dependencias.

Esto, agregó, resultará provechoso, pero habrá que trabajar en la coordinación, sobre todo desde las corporaciones municipales.

“Este incremento de violencia se puede dar por la misma coyuntura que vive el estado, en la que vienen cambios de autoridades, en las que muchas veces se cree que se van a dar vacíos de poder; sin embargo, las autoridades electas ya han anunciado que habrá continuidad en la Secretaría de Seguridad Pública estatal, y esto a nosotros nos parece por el momento muy positivo”, dijo.

“¿Por qué?, número uno, porque no se hace un vacío de poder, número dos, porque no habrá una curva de aprendizaje para las nuevas autoridades, sino que le van a dar continuidad a lo que ya vienen trabajando y, sobre todo eso, que la continuidad es muy importante, para que los logros que tenemos aquí en el estado, porque sí los hay, y los hemos comentado, tengan pues mayor vigencia, que no se caigan, que se mantengan las políticas que se han mantenido y sobre todo la buena coordinación que hay entre autoridades estatales y federales”.

Jenny del Rincón charló con los medios de comunicación previo a la entrega de equipamiento de parte del Patronato a Bomberos de Culiacán, y señaló que entre los municipios, el estado y la federación en temas de las dependencias del orden, existe una desarticulación.

“Habrá que sumar también a esto a las autoridades municipales, porque si hemos visto una desarticulación entre las policías de Culiacán, de Mazatlán y poco de Ahome, pero también con la Policía Estatal y las autoridades militares, y esa desarticulación le pega muy duro y ahí es cuando se levantan los índices de violencia”, expresó.