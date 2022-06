Respalda la Brigada a Comisionada de Víctimas; Sabuesos no es el único colectivo, dicen

Esta tarde, una reunión con ocho colectivos terminó en un refrendo de apoyo para la comisionada estatal de Víctimas, doctora Gloria Armida Uriarte, más allá de los dichos y la intención del colectivo Sabuesos Guerreras que han exigido públicamente su destitución.

Alma Rosa Rojo Medina, del colectivo Voces Unidas por la Vida y de la Brigada Estatal de Búsqueda, aseguró que la acción de apoyo fue para contrarrestar la toma de oficinas de la Comisión Estatal de Víctimas que realizó Sabuesos Guerreras hace unos días y la petición de la destitución de Uriarte.

“Aquí venimos porque supimos de un evento que hicieron las Sabuesos Guerreras, que están pidiendo la destitución de la doctora Gloria, entonces pues venimos para hacerla saber que nosotros no aceptamos lo que ellas dicen, Sabuesos no es el colectivo que nos representa a nosotros, a nosotros nos representamos todas como Brigada Estatal, como representantes de un colectivo y cada quien lideramos a como, pero a nosotros no nos representa”, señaló Rojo Medina.

“Nos deslindamos lo que ellos digan tanto aquí como en la Comisión Estatal de Búsqueda, y en todos los lados en los que ellas estén y que estén queriendo, o sea, pedir cosas, solicitar cosas, a nombre de todas nosotros, como si fuera absoluto, como si fuera un colectivo, no es nada más Sabuesos Guerreras, somos 26 colectivos en Culiacán, somos la Brigada Estatal de Búsqueda, somos varios colectivos que trabajamos juntos, entonces no aceptamos lo que ellas digan”.

La reunión se realizó en las oficinas que fueron tomadas por Sabuesos el miércoles, en la colonia Miguel Hidalgo de Culiacán.

“La vamos conociendo, vamos teniendo las primeras pláticas, y a lo que ella nos presenta de su plan de trabajo, está bien, algunas situaciones porque decíamos de un estudio socioeconómico, pero no, ya nos explicó lo que se va a hacer y jamás nos va a afectar eso”, detalló.

“Nosotros teníamos la esperanza de que quedara Juan José Ríos, una persona con toda la capacidad, con toda la sensibilidad que nosotros apreciamos mucho, y que nosotros abogábamos porque el que dará aquí como director de la Comisión, no se dio, pues ni modo, se dio que quedara la doctora Armida, tenemos que darle el beneficio de la duda, tenemos que darle nuestro voto de confianza que va a trabajar, esperemos cómo avance, como siga ella para decir si la hizo o si no la hizo.

Las autoridades deben de ver, deben de saber, que no es Sabuesos Guerreras la única que existe; no porque vayan y les griten, y les hagan un zafarrancho allá van a hacer lo que ellas dicen, ya fue mucho”.

Rojo Medina recalcó que la salida del anterior titular de la Comisión Estatal de Búsqueda, Juan Carlos Saavedra, se dio manchado por un hostigamiento de parte del colectivo Sabuesos Guerreras.