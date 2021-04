Tras ser evidenciado por medios de comunicación de la iniciativa #SinaloaVerifica, el candidato a la Gubernatura por la alianza Va por Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, publicó su declaración 10de10.

La publicación de los documentos del candidato es en respuesta a que fuera evidenciado de no hacerlo público, además como Senador ocultó más de la mitad de la información que conforman su declaración patrimonial y de intereses, aunque está obligado por ley a presentarla ante el órgano de control interno del Senado de la República.

“El famoso 3 de 3 cuánto tengo, cuánto gano, cómo lo tengo, cómo lo gano, lo que es mi declaración. Yo no nada más lo hice público desde hace muchos años, yo hice 10 documentos más. ¿Cómo combates la corrupción? Con transparencia, siendo transparente”, es lo que dijo Zamora a medios, textual, el pasado 5 de abril.

En el comunicado emitido por su equipo señala que los documentos integrados son la hoja de vida de Mario Zamora, su declaración fiscal, patrimonial y de intereses.

“Antier me entregaron ya el certificado de la fe del notario y hoy a más tardar por la tarde va a estar arriba en mi página mariozamora.mx, todo: la declaración patrimonial, mi declaración fiscal, mi declaración de intereses, mi buró de crédito, antidoping, todo para que vean que yo le pongo hechos a los dichos”, afirmó el candidato.

El equipo de campaña del candidato dio a conocer la liga https://drive.google.com/drive/folders/18xM9MFaKpF3PyoxV_zAzmx9ZDfErNIYF donde están disponibles los documentos.

Los puntos que trata la declaración, según afirma el comunicado, son patrimonial, fiscal y de intereses, la opinión técnica de un contador público certificado que acredita la congruencia de la declaración patrimonial contra la declaración fiscal, consultas realizadas a los registros públicos de propiedad de los municipios del estado de Sinaloa.

También el informe integral del comportamiento y situación fiscal del candidato, manifestación bajo protesta de decir verdad de no violencia contra la mujer, soportada en carta de no antecedentes penales que acredita que no existen en su contra condenas o sanciones por violencia de género, delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal o cualquier delito del fuero común.

Así como información del buró de crédito, donde acredita que no cuenta con claves de prevención, es decir, que nunca ha ocasionado un quebranto a nadie; examen antidopaje, y fe pública por parte de un notario público.