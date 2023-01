Restricciones en el Congreso es para que Morena pueda ocultar ausencias en sesiones, dice el PRI

CULIACÁN._ Las restricciones impuestas a la prensa en el Congreso del Estado puede ser para reservar la asistencia de algunos legisladores a las sesiones ordinarias, opinó el Diputado por el PRI, Luis Javier de la Rocha Zazueta.

Entre las restricciones instituidas a medios de comunicación en el Palacio Legislativo, es que los fotoperiodistas y camarógrafos ya no pueden acceder al área de curules durante las sesiones para tomar imágenes, lo que sí era permitido en legislaturas anteriores.

“Lo que pasa yo creo que se han de querer reservar porque muchos de Morena no llegan a tiempo, o no van, o no asisten, ahí están las listas, ahí no hay mentiras, ahí está la verdad, quién va y quién no va, y quién llega tarde y quién no llega tarde”, criticó el Legislador.

Explicó que en el desarrollo de las sesiones sí hay fotógrafos del Congreso tomando imágenes que luego son publicadas en redes sociales.

“Es ilógico que a ustedes no se les permita”, fustigó.

Además de impedir el acceso al área de curules, la prensa tampoco tiene permitido ingresar al edificio donde están las oficinas de presidencia de la Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva, la Comisión de Hacienda y la Comisión de Fiscalización.

“Desde la Secretaría General del Congreso se debe establecer que el Congreso sea un espacio abierto a medios, a los sinaloenses, a la ciudadanía que viene, vamos, que realmente va al Congreso realiza una visita para una gestión, recibimos a los grupos sociales con la intención de escucharlos, de conversar, de generar acuerdos”, señaló.

“Creo que esas restricciones en esos tiempos, pues la verdad es que no los veo válidos, no son válidas y más aún cuando el Gobernador genera el humanismo, lo impulsa, lo desarrolla, lo promueve, y no cuadra, no engrana el Poder Ejecutivo con la intención de ser humano, de ser abierto, de ser sencillo con la política de Morena dentro del Congreso de ser cerrado, de restringir y que nadie entre”.

Adicional a las restricciones a los medios de comunicación, también parte de personal tiene limitaciones a ciertas áreas, advirtió.

“No estoy de acuerdo y me da pena, como Diputado que soy, que traten así a los medios y que traten así al personal para que en ciertas, vamos, creo que hasta le prohibieron algunos accesos a cierto personal, no conozco muy bien cuáles son las restricciones pero creo que no debe de ser así, creo que todo lo contrario, tenemos que tener la apertura, tenemos que tener la decencia de tratarlos bien”, criticó.

De la Rocha Zazueta afirmó que no estaba enterado de las restricciones impuestas a la prensa al interior del Congreso del Estado, y que estaría de acuerdo para que hubiera apertura del Legislativo y que reporteros gráficos pudieran volver a acceder al área de curules.

“Me ha dado pena ajena de cómo han tratado a los medios”, dijo.

“Debemos de ser abiertos, los sinaloenses deben de saber lo que estamos haciendo los diputados porque para ellos nos debemos, mi agenda es para que ellos estén mejor, deben tener conocimiento de lo que estoy haciendo, ellos son los que me pagan”.