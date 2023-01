CULIACÁN._ El Diputado priista, Sergio Mario Arredondo Salas, afirmó desconocer que estaba restringido el acceso al edificio donde está su oficina como presidente de la Comisión de Fiscalización en el Congreso del Estado.

“Restringir a los medios de comunicación, a todos, pero sobre todo aquellos que cubren la fuente del Congreso, el acceso a los espacios del Congreso, un recinto público para desarrollar su trabajo de comunicación, es un contrasentido, una incongruencia y una falta absoluta de consideración y respeto a quienes complementan nuestro trabajo como representantes populares”, criticó.

“El Congreso debe ser un espacio abierto al pueblo, al escrutinio, a la crítica, a la comunicación, debe ser el Congreso una espacio abierto no solo en palabras, no solo en discursos, no debe ser en hechos y en una actitud”.