Alrededor de las 12:30 horas registraron el desvanecimiento de una mujer de entre 53 a 55 años, quien fue atendida por los cuerpos de atención inmediata para después trasladarla a un hospital.

“Fue una descompensación, no había desayunado, se sintió mal, una persona con algunas enfermedades crónico degenerativa. Fue trasladado por un particular a un nosocomio de aquí de la ciudad, no tiene nada grave”, explicó.

Durante el discurso de Sheinbaum Pardo el salón de eventos empezó a vaciarse, dejando solo a funcionarios, morenistas, militantes del Partido del Trabajo y miembros de Stase.