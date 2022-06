El Gobierno del Estado revisará el caso de los trabajadores del Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF Sinaloa que laboran sin prestaciones laborales, algunos desde la administración del ex Gobernador Mario López Valdez.

“Ese es un problema, la gente nos está pidiendo trabajo y le damos trabajo, a veces los trabajos no son en las condiciones en que los podemos dar y vamos a tener que revisar este caso porque no puedo dar condiciones extraordinarias a los que van entrando si no se las doy a los que ya estaban”, dijo el Gobernador Rubén Rocha Moya ante cuestionamientos de la prensa.

“Si no tengo capacidad para no hacerlo entonces vamos a tener que hacer un ajuste en esa contratación porque quiero ser muy justo”, comentó.

Trabajadores del CREE denunciaron a Noroeste que laboran sin prestaciones de ley, son aproximadamente 30 empleados, algunos desde la administración de Mario López Valdez. Acusaron además que durante el actual gobierno fueron contratados seis personas en las mismas condiciones, situación de la que no estaba enterado el Gobernador.

“Voy a ver eso, yo desconozco eso, no me lo han informado, voy a informarme”, admitió.

“Lo que puede ocurrir es que si no tenemos manera de contratarlos de otra forma van a ser despedidos, a lo mejor es lo que va a ocurrir porque si llegaron apenas y nos pidieron en cualquier circunstancia, imagínate tú que tuviéramos que contratarlos en condiciones diferentes a los que ya estaban”, señaló.