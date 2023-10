“Están todos los médicos y enfermeras... les he encargado que no las descuidaran ningún solo momento, es lo que supone la terapia Intensiva, no descuidar un solo segundo al enfermo”, apuntó.

“La niña, que no es su hija (del agresor), se cubrió la cabeza con sus manos y lo que tiene son fracturas en sus manos y brazos por los golpes; el agresor no le alcanzó a dar un golpe mortal”, reveló Rocha Moya.

El Gobernador se refirió a los dos ataques como un tema difícil por el porcentaje mínimo de denuncia, donde no se alcanza ni el 15 por ciento.

“¿Qué es lo que se tiene que hacer para decir o enterarle a alguien porque tienen temor de una represalia de la pareja? Entérenle al vecino, a la vecina, ‘aquí hay violencia, aquí está pasando esto’, para nosotros saber e inmediatamente atenderlo; no hay necesidad que enteren la la Fiscalía, claro que es lo mejor que enteren a la Fiscalía, llevar la denuncia a la Fiscalía para tomar las medidas enérgicas, sin embargo, simplemente queremos saber sobre la casa donde hay violencia intrafamiliar, porque eso puede salvar la vida”, exhortó Rocha Moya.

Reveló que en el caso del agresor de Los Mochis le comentaron que no había ningún indicio de violencia, pero que cinco o seis días atrás hubo signos de distanciamiento entre él y la mamá de las niñas.

“Hablamos con el hermano, con las hermanas de la mamá de las niñas, solo que cinco o seis días atrás aparentemente se habían distanciado y estaban a punto de separarse; pues eso no se supo porque la conducta de esta persona (el agresor) no la dio a conocer, tenía un trabajo formal, trabajaba en una maquiladora, pero no nos enteramos y la autoridad debe enterarse; no podemos ser omisos en eso”, detalló.

Añadió que el feminicida está en el Penal de Goros 2 debidamente con su orden de aprehensión y que este sábado por la mañana fue la audiencia de imputación de delito.