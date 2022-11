$!Rinden protesta nuevo consejo de la Asociación de Colegios de Profesionistas de Sinaloa

“Estoy muy contento, no te puedo decir que nervioso, ni preocupado, estoy ocupado y muy contento porque es una responsabilidad muy honorífica cuando tomas una responsabilidad de este tipo donde no te pagan un cinco, pero que das todo tu esfuerzo, se siento uno socialmente bien”, señaló el nuevo presidente del consejo.

“Por lo tanto esperamos, me dejaron alguna experiencia los que se están yendo, me dejaron un equipo de trabajo muy bien armado y considero que tenemos un tarea pues muy importante, nada fácil, pero la verdad es que tenemos el equipo de trabajo suficiente para hacerle frente a las responsabilidades que estamos tomando”.

“Cómo que el órgano que nosotros presidimos no tiene la importancia debida para ellos y yo creo que no se vale, y quizás es porque no nos conocen, por eso son buenos los cambios, el refrescar las directivas para que conozcan las nuevas ideas y lógicamente son gente que quizás se aleje porque están pensando que uno siempre les va a ir a pedir algo, pero lo que no saben es que el gremio de los profesionistas no necesitamos estar pidiendo”

“Estamos ansiosos de dar, ansiosos de ayudar a la sociedad, aunque las diferentes etapas de gobierno puedan colgarse la medalla, eso no nos importa a nosotros, lo más importante es que nos puedan utilizar a los profesionistas capaces, profesionales y colegiados, y asociados que nos puedan utilizar en sus diferentes tareas que tienen ellos ante la sociedad”, continúo.

Por su parte, Itza María de la Cruz Velarán cómo presidenta saliente del consejo destacó que durante su período fueron tiempos complicados en los que se superaron diferentes retos, entre ellos la llegada de la pandemia de Covid.

Resaltó que fue durante esta época en que se logró apoyar y beneficiar a los agremiados profesionistas, siendo el personal médico en ser los primeros en recibir la vacunación contra este virus.

“Fue muy complicado en esos días, el reto mayor es que continuamos con educación continua vía Zoom con los colegios... Lo más importante creo que yo aparte de haber entregado los reconocimientos a la trayectoria profesional, fue haber apoyado y haber logrado ser el único estado en todo el país que vacunó a sus profesionistas de práctica privada con la vacuna Covid-19 a la par que los profesionistas de las instituciones de salud”, señaló.

La presidenta saliente envío un mensaje para que el nuevo consejo haciendo un llamado para que continúen con lo que se ha avanzado hasta el momento.

“Que continúen con lo que se ha trazado y también que propongan cosas nuevas que sabemos lo van a lograr y lo van a hacer muy bien”, finalizó.

Consejo periodo 2022-2025

-Presidente

José Ángel Rivera Soto

-Vicepresidente

Lucia Arisbe Ponce Cebreros

-Secretaria

Agustina Montero Hernández

-Subsecretaria

Karina Páez Beltrán

-Tesorero

Jorge Chirino Rivera

-Subtesorero

Radamés Beltrán Bautista