Rocha culpa al INE de probable baja participación ciudadana en consulta de revocación de mandato

El Gobernador Rubén Rocha Moya culpó con anticipación al Instituto Nacional Electoral por una probable baja participación ciudadana en la consulta de revocación de mandato que se llevará a cabo el domingo 10 de abril.

“Desde ahora te lo digo, es culpa del INE, es culpa del INE y a los que ellos sirven que es a los conservadores, el INE está más aliado al PAN y está fundamentalmente”, sentenció.

-¿No sería una señal de la sociedad que no quiere participar en estos ejercicios?

-No, no, no, oye pues si es muy complicado con el 100 por ciento de las casillas, mucho más complicado va a ser con un tercio.

Ante dicha declaración la prensa le cuestionó si era responsabilidad de Morena por votar en contra de otorgar los recursos solicitados por el INE para llevar a cabo la organización de la consulta de revocación de mandato.

“Pues eso creen los opositores como estrellita marinera, esos dicen que fue de Morena”, subrayó.

“La culpa es de ellos, los que han engordado los costos de la actuación y ahí que bajarle, no se puede”, fustigó.

El Gobernador opinó que si hubiera el suficiente número de casillas no habría duda de la votación contundente a favor del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este domingo 10 de abril se llevará a cabo la consulta de revocación de mandato en el que la ciudadanía podrá acudir a expresar su voto a favor o en contra.