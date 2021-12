Rocha Moya acude al Congreso a pedir ajuste al Proyecto de Presupuesto 2022; pide $129 millones más para personas con discapacidad

El Gobernador Rubén Rocha Moya acudió al Congreso del Estado a proponerle a los diputados un ajuste de último momento al Proyecto de Presupuesto 2022.

“Es que estoy mandando una reasignación de último momento que tiene que ver con ampliación de recurso para personas con discapacidad”, explicó el mandatario estatal.

“Estoy mandando 129 millones más porque queremos que en el 2022 haya cobertura total”, añadió.

La primera propuesta para el rubro de atención a personas con discapacidad fue de 168 millones de pesos. Desde su rendición de protesta, Rocha Moya afirmó que duplicaría el padrón de beneficiarios de 20 mil a 40 mil.

“Entonces juntos el Gobierno Federal y nosotros vamos a ponerle 525, 35 millones de pesos”, agregó el Gobernador.

Afirmó el mandatario estatal que este ajuste no le quitaría recursos a otros rubros, ya que sería tomado de una partida que se llama pago de laudos.

“Es preventivo, es lo que tienes ahí, entonces tienes un recurso que lo podemos hacer, no afectamos a nadie”, garantizó.

“Yo no vengo a hacer ajustes, nomás vengo a agradecer a que me pudieran hacer ese ajuste, yo ya les mandé una carta oficial y les pido, por favor quiero que me fortalezcan el renglón de personas con discapacidad, y ese recurso con el que van a fortalecer lo tomen del rubro llamado laudos, pago de laudos”, explicó Rocha Moya.

En reunión con los legisladores, el Gobernador explicó que el propósito de solicitar esta reasignación es para lograr la universalidad en el Programa de Pensión para Personas con Discapacidad, que actualmente beneficia a personas de hasta 29 años de edad, y la idea es ampliarlo hasta los 64 años, pues en Sinaloa existen 60 mil 721 personas en esa condición de discapacidad en un rango de edad entre 30 y 64 años que no son sujetos de este apoyo económico.

Por ello, dijo que al presupuesto original de 168 millones de pesos que había enviado, la petición es reajustarlo con 129 millones más, para totalizar 297 millones de pesos de recursos estatales, a los que se sumarán vía pari passu los recursos del gobierno federal.

De esta manera, al final de los seis bimestres del 2022 se logrará esta universalidad, que en total en Sinaloa es de 84 mil 177 personas con discapacidad, considerando todas las edades hasta 64 años.

El Gobernador explicó que a los 24 mil beneficiados que ya reciben actualmente este apoyo económico, a partir del primer bimestre (enero-febrero) se sumarán otras 10 mil 120 personas, para el segundo bimestre (marzo-abril) serán 20 mil 240, para el tercer bimestre (mayo-junio) 30 mil 360, para el cuarto bimestre (julio-agosto) 40 mil 680 personas, para el quinto bimestre (septiembre-octubre) 50 mil 600, y para el sexto y último bimestre (noviembre-diciembre) se tendrá a 60 mil 721 nuevos apoyos, que sumados a los 24 mil que ya se otorgan, totaliza ese padrón de 84 mil 177 personas menores de 65 años en Sinaloa.