Rocha Moya acude por segunda dosis de la vacuna contra Covid-19; destaca buena organización

En un proceso rápido, el candidato a la Gubernatura por Morena y el Partido Sinaloense, Rubén Rocha Moya, acudió a la Escuela Primaria Revolución por la segunda dosis de la vacuna contra el Covid-19.

Al salir manifestó sentirse bien y que seguiría con la agenda planeada.

“Muy bien, porque llegué, entramos, no había mucha gente, me tocó luego y ya me fui con la doctora y nos dio de alta muy bien”, dijo sobre la organización de la aplicación de la segunda dosis de la vacuna a personas mayores de 60 años.

La única recomendación que le dieron fue tomar un baño al llegar a su casa-

El candidato destacó que la primera vez que acudió a la sede de vacunación por la primera dosis, no tuvo mayor problema, pero personas cercanas a él le manifestaron que en la aplicación de la segunda dosis sí tuvieron molestias, por lo que esperará a ver cómo actúa el biológico en él.

Para la jornada del martes, Rocha Moya tiene planeado asistir a dos eventos de cierre de campaña en los distritos, el primer evento será con Feliciano Castro Meléndrez, en el Fraccionamiento Los Ángeles y el segundo con Serapio Vargas, en la sindicatura de Quilá.

“Muy amables las doctoras y las enfermeras y la gente que estaba esperando la vacuna”, dijo el candidato, ya que una vez que se encontraba dentro del recinto de vacunación esperando el momento en que lo dieran de alta, se acercaban personas a pedirle una fotografía juntos, incluido el personal que atendía.

Para el cierre de campaña reiteró que se encuentra listo y el miércoles a las 1900: horas estará en el centro de Culiacán para hacer un evento por última vez como candidato, para lo cual están tomando medidas adecuadas para realizar el encuentro con la ciudadanía.

“Hacemos una encuesta en cada evento, vemos cuántos están vacunados para ver si se rompe el contacto comunitario, hay una validación ya importante de gente vacunada, normalmente quien se anima a ir a los eventos es porque ya está vacunado”, expuso.

“Ya hicimos lo que había que hacer en la campaña, lo único es esperar resultados, ya tenemos todo registrado, antier hicimos un simulacro, ese simulacro nos lleva a corregir algunas cosas”, afirmó.

Rocha Moya enfatizó que siguen esperando ganar carro completo, es decir, la Gubernatura, alcaldías y diputaciones locales y federales, pero al final, detalló, eso es algo que ya le corresponde a la gente decidir.

Petición

Al ver al candidato a la Gubernatura por Morena y el PAS, Rubén Rocha Moya, la señora Soledad decidió acercarse y abordarlo, pues la pavimentación en las colonias la Amistad y 5 de Febrero, donde se encuentra la primaria en que se vacunaron, es una demanda de antaño, a la cual buscan que se atienda.

“Esta calle, pues vivimos en la 5 de Febrero nosotros, y un accidente o algo que tengamos que hacer, no podemos salir porque la calle está llena de hoyos”, explicó la ciudadana señalando la calle Tierra y Libertad.

“Que si me va a ayudar y yo le dije: vamos a estar con usted”, agregó sobre la conversación que tuvo Soledad con Rocha Moya, una vez que el asistente particular del candidato tomó la información necesaria para contactarla y resolver el problema.