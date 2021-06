Rocha Moya asegura que su gobierno abrirá la cartera de inversión y generará confianza a empresarios, en Sinaloa

CULIACÁN._ Rubén Rocha Moya, Gobernador electo, señaló que Sinaloa es un estado con muchas potencialidades y, por ello, a partir del 1 de noviembre, cuando asuma la Gubernatura, se abrirá la cartera de inversión generando confianza a los empresarios.

“Hay que abrir la cartera de inversión, necesitamos generarles confianza a los empresarios, yo he platicado mucho con ellos; tienen cierta desconfianza a los gobiernos morenistas, algunos concluyen erráticamente que somos adversarios de los empresarios, eso no es cierto; yo les he dicho muy claramente, yo los quiero convocar, trabajar de la mano con ellos para que se animen a invertir y mi gobierno va a proteger su inversión, es la tarea del gobierno”, afirmó.

Señaló que como Gobernador recibirá un estado con muchas potencialidades y áreas de oportunidades para el desarrollo importantísimas, pues Sinaloa es productor primario de alimentos por excelencia y se requiere agregarle valor a esa producción mediante la industrialización, para aumentar su riqueza, de tal forma que permita atender las grandes necesidades de las y los sinaloenses.

“Por su ubicación geoestratégica, Sinaloa tiene muchas oportunidades, nosotros consideramos que puede ser un estado distribuidor de mercancías hacia el sudeste asiático por la Cuenca del Pacífico; y al norte, que son nuestros socios comerciales y que es el mercado más grande del mundo: Norteamérica”, destacó.

“Lo podemos hacer una vez que concluyamos troncales carreteros que están ahí todavía algunos en proceso y otros ya concluidos; que tengamos la posibilidad de conectar los dos extremos de Sinaloa con el tren que se proyecta de Durango a Mazatlán y que podamos modernizar los puertos para que tengamos realmente puertos de altura, que reciban embarcaciones de gran calado para poder hacer esa condición de distribuidores”, agregó el morenista más votado el 6 de junio.

El Gobernador electo expuso que las oportunidades de desarrollo de Sinaloa se potenciarán aún más, ya que junto con los gobernadores electos de Morena de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Nayarit trazarán una agenda regional para detonar programas comunes en áreas como turismo, agricultura, ganadería y pesca, y para ello tienen prevista una reunión este mes de junio.

Además, resaltó que su gobierno también abrirá la cobertura universitaria, toda vez que en Sinaloa apenas 39 de cada 100 jóvenes en edad de asistir a la universidad lo hacen, a diferencia de países como Japón y Finlandia, donde el 100 por ciento de los jóvenes ingresan a las instituciones de educación superior.

A la par de la ampliación de la cobertura en educación superior, dijo que se ampliarán las becas para los estudiantes de este nivel y el apoyo a las instituciones de educación superior, diversificando las oportunidades para los jóvenes.