Rocha Moya califica de mentiroso a Mario Zamora por decir que sus familiares son favorecidos por Gobierno

Negando tener influencias para que se otorgaran contratos de obras a sus hijos, Rubén Rocha Moya, candidato de Morena y PAS, señaló al abanderado de Va por Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, como mentiroso al haber hecho esa acusación y dijo que no denuncia porque es falso.

“Han cabalgado sobre una mentira, que dicen que yo tengo influencia, es falso, eso es mentira, absolutamente mentira, yo no tengo ningún familiar que lo beneficia el Gobierno del Estado con obra, eso lo han traído en el discurso... no tiene otra cosa que sacar, es absolutamente falso, que acudan a la Fiscalía ¿por qué no le dan seguimiento de alguna manera? porque es falso, no comprueba nada de eso”, declaró Rocha Moya al respecto.

Fue en el debate organizado por la Coparmex, que Zamora Gastélum dijo que crearía la Ley Rocha para frenar el influyentismo en la asignación de obras, mismo evento al que el ex Rector decidió no acudir al considerar que fue este organismo unos de los que propició la alianza entre el PRI, PAN y PRD.

“Por favor, que ellos se cuiden de que yo no los acuse de corrupción a los que han estado en el PRI, en el PAN y en los gobiernos, porque ellos sí tienen responsabilidades”, aseguró el candidato morenista.

“Yo no conocí los actos de corrupción en particular, yo no estoy investigando los actos, yo fui el jefe de asesores, no fui el de transparencia, no estuve revisándolos, pero no me interesan, me interesan los candidatos que andamos participando”, dijo al ser cuestionado por haber trabajado para administraciones priistas, incluída la actual en Sinaloa.

A detalle, el candidato dijo que no acudió al debate donde se hicieron las acusaciones, además de por lo que ha expresado respecto a la alianza, dijo porque sabía que el resto de participantes estarían contra él y no había neutralidad para propiciar un buen debate.

“Por eso no fui, porque no le tengo confianza como actuó, como parte y no como árbitro, un organismo que te convoca a un debate debe tener neutralidad, debe tener autoridad moral, no la tiene para mí, no en las elecciones, eso no quiere decir que tenga bronca con los empresarios, ni la voy a tener, lo que digo es que no puedo ir a las trampas que me quieren aventar, por eso yo me fui a hacer la campaña”, abundó.

En cuanto a las investigaciones sobre posibles casos de corrupción de la actual administración, si bien, dijo que propiciará que las investigaciones se desarrollen y lleguen a su fin, no se comprometió a investigar nuevos casos ni meterse en acusaciones.

“No nos vamos a meter a perder tiempo en formulaciones y acusaciones, pero no vamos a parar ningún procedimiento judicial que se esté dando contra el Gobierno que concluye contra funcionarios de gobierno”, señaló, “antes que entorpecer nosotros vamos a dar las facilidades para que se den los procedimientos con toda transparencia y fluidez en ese tema, nuestro compromiso va a ser que los procesos jurídicos que se levanten, sobretodo por corrupción, no podemos pararlos”, agregó.

Rocha Moya reiteró que el Ejecutivo estatal está metido en procedimientos, como las elecciones, en las que legalmente no debería estar, pero aseguró que de ganar, su gobierno dejará que el Poder Judicial actúe con la autonomía que le corresponde, sin entorpecer el trabajo.