El Gobernador Rubén Rocha Moya consideraría replicar en Sinaloa el plan de contención de la inflación que presentó el Presidente Andrés Manuel López Obrador que anunció en la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el cual abarca garantizar el abasto de alimentos y detener el precio de algunos insumos.

“Incluso, ayer me reuní con el Banco de Alimentos y estuvimos platicando de este tema que la idea mía es acrecentar el tema de la asistencia alimentaria a la gente. Ayer tuve una reunión con ellos, me presentaron proyectos y estamos trabajando en eso”, comentó.

El mandatario estatal ve positiva esta medida implementada por el Gobierno Federal y descartó que tenga consecuencias a la larga en la economía del País.

“Como dice Andrés Manuel, los economistas neoliberales siempre le van a buscar que si subes el salario mínimo va a haber inflación, que si pasa esto va a haber; estas medidas del presidente, sin ser un economista porque es un politólogo, han dado muestras de que no traen otro efecto. Esto es posible controlar y no vamos a tener consecuencias, no tengo la menor duda”, expresó.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que se van a requerir 18 meses para que el País se estabilice en el tema de inflación porque son los efectos de la pandemia porque en gran medida se produjo menos alimentos de los que son necesarios, detalló Rocha Moya.