El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, debe disculparse con los sinaloenses por posponer la comparecencia en la que rendiría su Segundo Informe de Gobierno, dijo el dirigente del Partido de la Revolución Democrática en Culiacán, Marco Antonio García Espinoza.

“Creo que Rubén Rocha Moya tiene que pedirle perdón al Estado, tiene que dar la cara, que nosotros queremos ver qué sale con la verdad”, dijo.

La cita fue el miércoles 29 de noviembre en el Congreso del Estado, cuyos accesos estaban bloqueados por un plantón a cargo de trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa que arribaron desde la tarde del martes.

En conferencia de los dirigentes municipales de la alianza Fuerza y Corazón por México, el perredista reconoció asistir a la manifestación, donde recordó un plantón similar efectuado por el PRD durante el sexenio del ex Gobernador Juan Millán Lizárraga que no lo detuvo de rendir su Informe de Labores, como otros gobernadores.

“Renato Vega también tuvo plantón, don Antonio Toledo Corro, y ni uno le sacó la vuelta a ir a rendir su informe, como un mandato divino fueron a rendir su informe”, afirmó García Espinoza.

“Nunca antes en la historia un Gobierno había dejado de dar su informe, y este Gobernador hizo historia, pero historia de la mala, historia de la que no abrazamos los sinaloenses”.

Aseguró que la suspensión se debe a la soberbia del Gobernador y a que está mal asesorado.

“El Gobernador está muy, pero muy mal asesorado, todo esto que acontece con los malos asesores y con las iniciativas de él propiamente, que su soberbia lo ha llevado hasta estos estados ahorita”.

En la manifestación conversó con universitarios, agricultores, amas de casa y demás grupos afectados, presuntamente, por las gestiones del Poder Ejecutivo actual.

Aseveró que estas acciones han llevado entre las patas a muchos, nombrando al ex Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, quien fue desaforado por supuesto abuso de autoridad, discrimanción y desvío de recursos; el ex Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, vinculado a proceso por compra ilegal de vehículo; y Hector Melesio Cuén Ojeda, retirado de la titularidad de la Secretaría de Salud por no desistir denuncias contra periodistas.

“En estos problemas tan fuertes que ha metido a los productores agrícolas, a la Universidad Autónoma de Sinaloa, al Alcalde Jesús Estrada Ferreiro, al Alcalde ‘Químico’ Benitez, al propio Hector melesio Cuén que lo corrió de la Secretaría de Salud, eso no ha causado imagen de la buena en nuestro Estado”, comentó.

El líder perredista pronosticó que el próximo año será más complicado para los productores sinaloenses, debido a la escasez de agua e incertidumbre en el precio de garantía.

“Le hago un llamado al Gobernador, que se sostenga con la valentía con la que se ha sometido a querer golpear a las instituciones y ex alcaldes que ya mencioné, que se sostenga con valor, que sea firme”, llamó.