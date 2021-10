Aclaró que no todos los diez integrantes de la comisión de entrega-recepción estarán como funcionarios de primer nivel, y que además, es un puesto por el que no recibirán ninguna gratificación económica.

Otro que todavía no tiene un puesto definido es el líder del Partido Sinalonse, Héctor Melesio Cuén Ojeda, pero si estará dentro de su gobierno, y podría ser en la Secretaría de Salud, lo que no está confirmado.

“Quiero que esté y quiero aclarárselos muy bien, yo no estoy negociando ni con él ni con nadie. Si yo invito a los compañeros del PAS es porque quiero que estén en mi administración, es decisión nuestra, no hay un documento firmado, no tengo ningún compromiso político, ni político ni de ninguna otra naturaleza con nadie”, subrayó.

Durante la misma conferencia, el Gobernador electo aseguró que, no investigará al actual Gobernador Quirino Ordaz Coppel cuando acabe su gestión porque hay procesos.

“Yo voy a hacer lo del Presidente, yo no voy a investigar a nadie, hay procesos”, dijo.

“Esos procesos no estarán bajo mi control, esos procesos se hacen porque son de ley, caminan pero yo no, yo no voy a investigar a nadie, ni al Gobernador saliente ni a nadie, no me quiero distraer en eso, quiero ver para adelante”, subrayó Rocha Moya.

Explicó que el Congreso del Estado revisa las cuentas y si detectan algo que pueda configurarse con la presunción de un delito pasa a la Fiscalía General del Estado, y si lo consideran acreditable, esta instancia lo presenta ante un juez.

“Y si las instancias correspondientes encuentran elementos, que procedan, pero esos procesos siguen ahí”, comentó el Gobernador electo.