$!Rocha Moya entrega puente en La Apoma, Badiraguato

“Este es un puente, que en primer lugar lo comprometimos, yo les dije que íbamos a hacerlo, y no terminó mi primer año de gobierno y ya lo construimos, lo que puede decir que vienen otras cosas que estamos haciendo”, dijo.

El Gobernador Rocha Moya recordó que la primera obra que se hizo en este municipio fue la rehabilitación de la carretera de La Majada de Abajo a La Higuera de los Álvarez Borboa.

“¿Desde cuándo estaría este arroyo aquí? Nadie se acuerda porque el arroyo está de toda la vida, pero tenían toda la vida que no les habían hecho el puente, y el primer año que llegamos nosotros al gobierno ya lo hicimos, y ya no vivo aquí, yo vivía en Batequitas por eso para mí era muy importante que ya no estuviera dividida La Apoma por la falta del puente”, precisó.