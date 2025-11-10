Rocha Moya gestiona presupuesto 2026 y cancela agenda pública en Sinaloa este lunes

El Gobernador Rubén Rocha Moya se encuentra realizando gestiones para la integración del presupuesto estatal de 2026, motivo por el cual suspendió su participación en eventos públicos este lunes 10 de noviembre, entre ellos la conferencia de prensa conocida como La Semanera y la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Culiacán.

La Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, confirmó que el Mandatario está concentrado en las tareas de planeación y negociación presupuestal, con el objetivo de asegurar recursos suficientes para los distintos sectores del Estado.

“Está trabajando y está colaborando para mejores presupuestos para el estado de Sinaloa”, declaró.

Ante la pregunta sobre si el Gobernador se encuentra en la Ciudad de México, Bonilla Valverde señaló que no podía precisar su ubicación, pero reiteró que se encuentra enfocado en la gestión del paquete económico para el próximo año.

“Es algo que no puedo decir, pero lo que sí decirle es que está en estos momentos, él se encuentra trabajando para el próximo presupuesto del Estado de Sinaloa”, indicó.

Fuentes del propio Gobierno estatal confirmaron que Rocha Moya ha sostenido reuniones con representantes federales y funcionarios del sector hacendario para definir partidas que fortalezcan proyectos en infraestructura, educación y seguridad pública para el ejercicio 2026.

El Gobernador no encabezó esta semana su conferencia habitual ni participó en el acto inaugural de la Feria Internacional del Libro de Culiacán. En su representación acudieron funcionarios del gabinete estatal.

De acuerdo con lo señalado por la Secretaría General de Gobierno, la prioridad en estos días es garantizar que el Estado obtenga un presupuesto adecuado a las necesidades actuales de Sinaloa y que los programas de inversión y bienestar no se vean afectados el próximo año.