Rocha Moya hace ‘llamado de atención’ a Cristóbal Castañeda por enviar mensaje de descoordinación

El Gobernador Rubén Rocha Moya reveló que durante la mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno, pidió al Secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda Camarillo, no repartir culpas luego de lo ocurrido afuera de un bar en el Desarrollo Urbano Tres Ríos.

El problema es que la ciudadanía entiende que no existe coordinación entre las autoridades estatales y municipales, y eso no es correcto, dijo el mandatario estatal.

“Se lo dije al secretario de seguridad pública estatal, no responsabilicemos a nadie, en todo caso justifica si no tienes que hacer, porque eso te mete en un conflicto, donde la gente entiende que no hay coordinación”, señaló.

Uno de los acuerdos de la mesa de seguridad, realizada esta mañana, es que van a rotular las patrullas de forma diferente, para que las personas sepan cuando se trata de una patrulla de las autoridades municipales o estatales, y terminar con los señalamientos entre ambas.

Rocha aseguró que una de las ventajas, en este caso, es que existen videos de las autoridades, y de los ciudadanos, quienes fueron testigos de lo sucedido.