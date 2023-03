El Gobernador Rubén Rocha Moya llamó a no politizar el tema de la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En entrevista con un medio de comunicación local, Rocha Moya explicó que la iniciativa de reforma tiene como requisito el realizar una consulta a la comunidad universitaria.

“Hay que preguntarle a los universitarios, a ellos, en una consulta clara, directa, informada, libre, a ellos hay que preguntarles ¿están de acuerdo ustedes en que se les modifique la Ley Orgánica?”, comentó.

“Que los universitarios digan, ‘¿saben qué, diputados?, gracias, nosotros no queremos, queremos quedarnos así’, pues si así resuelven los universitarios que así que quede, pero si los universitarios dicen, ‘sí, sí estamos de acuerdo, es más, no en todo, pero en esto sí’, entonces para qué hacerlo un asunto político, dejemos que los universitarios libremente resuelvan”.

Comentó que la Ley de Educación Superior establece las facultades jurídicas para coordinar la consulta, cuyo objetivo es determinar si existe el apoyo de la comunidad universitaria para realizar reformas a la Ley Orgánica de la UAS, por lo que no tiene sentido generar un conflicto entre actores políticos externos, quienes deben permanecer al margen de estos procesos.

“Reitero, no hagamos conflicto donde no los hay, ahí en la universidad dejen que las cosas las resuelvan los universitarios, ahorita tienen la palabra ellos, necesitan consultarlos a ellos y que ellos digan si o no y ya, se acabo y nosotros los políticos, atendamos lo que dice la gente, eso es lo más importante”, concluyó el Gobernador.