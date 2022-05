El Gobernador Rubén Rocha Moya no atenderá al Presidente Municipal de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro para negociaciones de pago a las viudas de policías, afirmó el mandatario estatal en la conferencia de prensa semanera del 9 de mayo.

“A mí no me va a encontrar, qué tiene que negociar conmigo, conmigo no tiene nada que negociar. Si tiene algo que negociar que lo negocie con los diputados, es donde están, son las dos partes, es el Congreso y es a quien están llamando a juicio”, comentó.

Esto ya que el Alcalde Estrada Ferreiro se presentó en la oficialía de partes del Gobierno del Estado para entregar el convenio con el Ejecutivo estatal en el que se compromete a homologar las pensiones de las viudas de policías municipales al salario de los elementos activos.

La visita del primer edil de Culiacán fue durante la conferencia de prensa semanera, provocando que algunos medios de comunicación preguntaran al Gobernador si lo atendería.

“No me va a encontrar porque qué tiene que arreglar conmigo. Está en la idea de que yo lo ando persiguiendo, que no busque conspiradores contra él, que se examine él en perito y diga por qué está pasando esto y diga, porque soy terco, porque soy obcecado, porque no tengo sensibilidad para atender a la gente pobre, porque soy un irresponsable, porque es grosero”, respondió Rocha Moya.

“Él que se examine que no ande buscando quién le está haciendo conspiración, es una autoconspiración, él mismo está conspirando contra él porque es un hombre que no tiene el sentido social y humano para gobernar, ése es el tema”, agregó.

Rocha Moya sostuvo el apoyo por 20 millones de pesos al Ayuntamiento de Culiacán para que homologue los pagos a las afectadas.

“Yo no cambio de opinión, yo no cambio de opinión, yo ya expresé a través de un convenio desde hace rato, para nada estaba el juicio político que ahora está en mente, mandé un convenio, es más nosotros lo redactamos, lo hicimos y le dijimos aquí está, te cuesta 20 millones pagar hasta febrero a las viudas, firma el convenio y te lo mandamos”, dijo.

“Me contestó con miles de groserías, hasta dijo en un periódico que iba a cuidarse él y su familia no vaya a ser que le hiciera daño yo porque le estoy ofreciendo ayudar para que le pague a las viudas. Ese ofrecimiento lo mantengo para el caso de las viudas, condición es que él debe decir a partir de marzo estaré pagando con regularidad las pensiones a las viudas, tiene que hacerlo porque si le das hasta febrero luego se amacha y luego vuelve a decir que siempre no les paga porque se va a meter en una controversia constitucional, etcétera” , comentó.