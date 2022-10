$!Rocha Moya participa en conversatorio sobre la educación; ‘Yo sí creo en la MEJOREDU’, destaca

La esencia de la educación dijo es lo que se mide de manera microscópica y que el avance de la calidad educativa o de la mejora continua de la educación, es a veces un avance intangible, ya que no se aprecia.

“Entonces la palabra clave es la coordinación, el vínculo, esos elementos, ya no hablemos sólo las responsabilidades educativas que tenemos los gobiernos, el Gobierno federal, la concurrencia con el Gobierno estatal inclusive con los municipales”, comentó.

Rocha Moya resaltó que es importante extender esa comunicación desde arriba hasta abajo, y también la coordinación técnica de los organismo nacionales con los estatales y también con los municipales, que es algo que se incluyó en la nueva Ley General de Educación.

“Entonces si se participa de manera permanente en estas elaboraciones, entonces van a ayudar mucho, si se genera concurrencia legislativa, si se genera concurrencia legislativa en las responsabilidades de la federación, estados y municipios, entonces también vamos a contribuir mejorar la educación”.

Destacó que si se uniforma el Sistema Nacional de Educación es como se va a poder mejorar y dar niveles de calidad y que este producto legislativo fue muy concreto y explícito.

Dijo que en esto también se incluyó la tira de materias y las temáticas emergentes cómo derechos humanos, perspectiva de género, cuidado al medio ambiente, que tienen ciertas características en su tratamiento metodológico al ser transversales.

“Si no se discute y si no se determina estas características de manera coordinada a nivel nacional entre los organismos ni hay posibilidades de mejorar la educación, yo creo que hoy que hay que aprovechar lo que hemos elaborado MEJOREDU, para mí es una institución, he logrado conocer algunos productos, he visto en mi estado que ya se hizo un trabajo diagnóstico, que ya participaron escuelas, que un número importante de estudiantes y un número importante de maestros se está yendo de la mano de MEJOREDU, ah bueno entonces hay que ir de la mano de MEJOREDU”, dijo.

Así mismo cuestionó si MEJOREDU ha participado en la creación de los nuevos planes de los programas de estudios y sino ha participado en ellos entonces MEJOREDU tiene un vacío que tendría que llenar.

Por lo que señaló que la Secretaría de Educación Pública no ha aprovechado a pesar de que la reforma educativa es algo que se promovió desde el Presidente la Reforma Educativa para construir una educación humanística y también científica.

“Una educación técnicamente capaz, es decir, hay que hacer que haya un ejercicio ético de la profesión, pero que los que ejercen la profesión sean capaces”, expresó.

“Yo creo en la MEJOREDU, creo que debe participar más personalmente le diría a mi amiga la Secretaria de Educación como lo fue, como lo es Delfina y como traté con Esteban Moctezuma, que fue con los que más arrojamos el tema, pero yo digo que ni Esteban, y mi compañera de enseguida, aprovecharon ni utilizaron este debe ser un órgano asesor y yo creo que por excelencia eso es lo que falta, yo le diría a Leticia, ojalá que me miren para acá y que puedan hacer que la Secretaría y los organismos cómo este trabajen de manera conjunta para que le puedan ayudar a los estados”, dijo.

Finalmente el Gobernador hizo un llamado a la Secretaría de Educación Pública para que aproveche a la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación.