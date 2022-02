Rocha Moya pide al Senado aprobar la propuestas de Quirino para Embajador

Que aprueben la propuesta de Quirino Ordaz Coppel como Embajador de México en España es la invitación que el Gobernador Rubén Rocha Moya hace a sus ex compañeros y compañeras del Senado de la República, una vez que recibieron el documento de solicitud del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es el trámite, el Presidente ya había decidido que lo iba a proponer para ser Embajador, se resolvió el tema de que se tardaron mucho para dar el beneplácito en España, pero ya lo dieron

El siguiente paso por protocolo es enviar la propuesta al Senado de la República que ya recibió el documento oficial del titular del Ejecutivo federal de las propuestas para representar a México en otros países, que incluye al ex Gobernador sinaloense en España.

“El Senado lo nombra, lo ratifica, yo creo que lo van a ratificar, no creo que haya problema “, manifestó Rocha Moya ante el cuestionamiento

De acuerdo con el Gobernador, España es el segundo país que más invierte en México y espera que pueda invertir en la entidad una vez que haya un sinaloense representando al país.

“El llamado que le voy a hacer a los senadores que conozco es que voten por Quirino”, refirió, “es importante que tengas un representante en la diplomacia en un país tan destacado como es España”, añadió.

En cuanto a recibir a Ordaz Coppel como morenista, Rocha Moya prefirió evadir el tema y dijo que no era autoridad en el partido para ver quién entra o no, además de que señaló que él mismo no es militante de Morena, no ha realizado el proceso para ser parte del partido que representa como Gobernador.