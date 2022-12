Rocha Moya pide calma a productores; que ya gestiona créditos

CULIACÁN._ Ante la incertidumbre de los productores por la suspensión de créditos de avío para el cultivo de 100 mil hectáreas en Sinaloa, y la toma de las oficinas de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero en Culiacán y Guasave la semana pasada, el Gobernador Rubén Rocha Moya aseguró que a partir de enero se empezarán a dispersar los créditos.

El Ejecutivo estatal pidió calma a los productores sinaloenses e informó que sostuvo comunicación con el Presidente Andrés Manuel López Obrador y el director general de la FND, Baldemar Fernández Márquez, quienes le aseguraron que a partir de enero se empezarán a dispersar los créditos ya gestionados que corresponden al ciclo de cultivos otoño-invierno.

“Yo me di a la tarea de mandarle un mensaje al Presidente diciéndole que generaba un desconcierto en los productores... el Presidente me llamó y me dijo: diles a los productores que ninguno de los créditos ya otorgados se va a suspender, va haber manera de que se recaude el recurso y que se derrame para efecto de cubrir los créditos una vez que cosechen los productores”, informó Rocha Moya.

“Me dijo que no se suspenderían, que le iba a dar indicaciones a Hacienda y a la Financiera Nacional, hoy mismo hable con el director de la financiera nacional, Baldemar Fernández y en efecto están platicando Hacienda y ellos cómo le encuentran el mecanismo para que esto no se pare, pero tendrá que ser hasta pasando las vacaciones”.

Por lo anterior, el Gobernador Rubén Rocha Moya pidió calma a los productores del estado, que disfruten de las vacaciones y las festividades decembrinas con la seguridad de que en enero la Financiera Nacional dispersará los créditos que se otorgaron.

“Que no se desesperen, estoy gestionando, voy a estar a la cabeza gestionando con ellos... se lo digo a Serapio Vargas, que es el líder de este tema, y a los productores que ya fueron a hacer una toma a la financiera”, señaló en la conferencia semanera.

“La palabra más importante es la que me dio el Presidente, les pido calma, tantita, si no supiera yo que va caminando la gestión no me comprometería a pedirles calma, mi llamado a los productores es tranquilidad, gocen los días de cierre de año”.