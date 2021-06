$!Rocha Moya pide seguridad a Quirino para los municipios donde hay presencia de grupos armados

“Yo hablé con el Gobernador, él me dijo que lo pondría en la mesa de seguridad el tema este, diciéndole más o menos dónde tenemos esos problemas”, declaró Rocha Moya, “hay algunos atisbos de violencia y espero que no es carguen, estamos hablando con las autoridades para que se cuide ese día y la idea es que no se presente la antítesis de la democracia, qué es la violencia”, argumentó.

Además de los municipios de los altos de Sinaloa como Choix, Badiraguato o Sinaloa municipio, agregó Escuinapa, Rosario, Guasave y Ahome.

Además de lo que les ha dicho la gente en la gira por el estado al realizar la campaña política, han notado la presencia fuerte de estos grupos, sin embargo no sabe identificar a quiénes pertenecen las personas que causan miedo en la ciudadanía.

“En general, no distingo quiénes son o a quién pertenecen algunos grupos, pero son grupos armados no hay ningún tema de que sea militantes de otros partidos que anden en eso, no distingo, pero ahí está la presencia y tiene que ver con delincuencia”, dijo, “yo no tengo elementos para señalar a nadie”, agregó.