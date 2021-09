Rocha Moya plantea invertir $63 millones en obras públicas con sentido social

Obras con sentido social que caractericen su administración con una inversión aproximada de 63 millones de pesos, planteó el Gobernador electo, Rubén Rocha Moya, para que la población de Sinaloa tenga mejor calidad de vida, mismas que dará a conocer hasta el 1 de noviembre que rinda protesta como Gobernador constitucional en la entidad.

Será ese día que presente un programa, pero adelantó que iniciará por los sistemas de agua potable y cuenta con una lista que incluye a todos los municipios para ello.

Por otro lado mencionó un plan de vivienda para las personas desplazadas, a través de compra de casas de Infonavit, lo cual está revisando con la institución proyectando la compra de 200 a 250 casas en cinco municipios.

“Vamos a hablar de obras pequeñitas, de sentido social, quiero resolver muchos problemas que tienen los sistemas de agua potable en todos los municipios del estado, voy a empezar por ahí”, señaló el Gobernador electo.

“Ya tengo una relación de obras pequeñas y no tan pequeñas, pero sobre todo de este tipo, es decir, yo no voy a anunciar obras magnas, me quiero dedicar justamente a atender aquellas obras que le den calidad de vida a la gente”, agregó.

Señaló que en lugar de gastar en obras faraónicas, como el Parque Temático, el cual costó alrededor de 800 millones de pesos y carece de utilidad, invertirá también en la construcción de caminos y resolver los problemas de inundaciones en Los Mochis, Guasave, Culiacán y Mazatlán.

“Eso se llama obra social porque atiende lo más íntimo, lo más necesario de la gente, de los sectores en pobreza, hay que mejorarles su condición de vida, además de llevarles el apoyo con los programas sociales, hay que resolver esos servicios que les son fundamentales”, reiteró.