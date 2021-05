Rocha Moya promete mejores condiciones a trabajadores de la construcción, en el día de la Santa Cruz

Mejores salarios, fue la principal demanda del grupo de trabajadores de la construcción, entre albañiles y maestros de obra que se reunieron con el candidato a la Gubernatura Rubén Rocha Moya, en el marco del día de la Santa Cruz, día del albañil, por lo que el candidato les llevó comida para celebrarles.

“No queremos obras faraónicas, nos dice la gente, no importa que tengan un auditorio que no se prende la luz porque es muy caro, un elefante blanco, y nosotros seguimos inundándose porque no tenemos drenaje pluvial”, dijo Rocha Moya respecto a las grandes obras que no benefician a la gente, lo cual, aseguró, tiene que cambiar.

“Lo que nos importa es recoger la opinión de la gente, nosotros vamos a estar muy cerca de la posibilidad de que poco a poco se vaya mejorando la condición de la gente”, agregó el candidato de Morena y el Partido Sinaloense.