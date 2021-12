Rocha Moya reitera su llamado a no festejar Año Nuevo disparando al aire armas de fuego

El Gobernador Rubén Rocha Moya reiteró su exhorto a la ciudadanía de no festejar el Año Nuevo disparando al aire armas de fuego.

“Ese día vale más que cuiden a la gente, a sus semejantes porque finalmente la bala perdida es un accidente, pero ese accidente tiene el origen de una irresponsabilidad y yo llamo mucho a la gente con armas que por favor no las saquen para disparar el día 31”, dijo.

El mandatario estatal dijo que para crear conciencia entre la población se implementará en los medios de comunicación una campaña con el llamado a festejar sin disparar, y reforzarán el operativo de seguridad en las calles, con más elementos de las corporaciones locales, con la participación también de activos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, sobre todo en zonas conflictivas de las ciudades, donde ha sido común en el pasado esta práctica.

“Se desplegarán el mayor número de activos de las policías, tanto estatal, municipal y de la Guardia Nacional y el propio Ejército para que estén pendientes sobre todo en los lugares críticos. Para nosotros, ahí El Ranchito, La Primavera, porque ahí han estado ocurriendo los homicidios, ahí quiere decir que si hay ahí los homicidios con el uso de armas de fuego, quiere decir que ahí tenemos, esa parte es un punto crítico”, explicó.

Enfatizó el refuerzo de elementos en los operativos para inhibir esta costumbre.

Rocha Moya explicó que también abordaron en la Mesa de Pacificación estar atentos para que no se repitan incidentes entre los mismos policías, como el registrado hace algunos años, cuando circuló en redes sociales un video donde se aprecia que un policía le prestaba su rifle de cargo a un civil para efectuar disparos al aire.

“Hay delitos tipificados del uso de arma de fuego y el agravante de dispararlo. Entonces, se va a atender. Acordamos que vamos a intensificar y vamos a poner un mayor número de activos en la calle que se vea y que no vayan a hacer lo que se hizo hace unos dos, tres años, el policía prestándole el rifle para que tiraran, que vayan a hacer eso, nos da vergüenza, no puede ser”, precisó.

“Tenemos que hacer lo que le corresponde a la autoridad, insistimos, esas balas que van para arriba son un verdadero peligro. No ha sido uno, han sido varios niños que aquí en Culiacán, niños jugando en el patio de su casa, una niña me acuerdo le cayó una bala y murió. Entonces, tenemos que evitar eso y ojalá que le entre la conciencia a los que usan las pistolas, no está bien, no es una buena manera de celebrar el Año Nuevo, esa alegría manifiesta, esa forma se convierte en luto porque esas balas perdidas pueden matar gente”, concluyó.