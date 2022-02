Rocha Moya reporta $110 millones en obras públicas sociales en sus primeros 100 días de gobierno

El Gobernador Rubén Rocha Moya reportó la realización de obras públicas por 110 millones de pesos durante los primeros 100 días de su administración.

En la conferencia de prensa semanera, el Secretario de Obras Públicas, José Luis Zavala Cabanillas, detalló que también fueron concluidas las 13 obras que heredaron de la administración pasada que habían sido pagadas, pero no terminadas; y solo quedará pendiente la primera etapa del Hospital Naval de Mazatlán.

Las obras terminadas son la planta potabilizadora de Capomos, en Angostura; el puente bimodal Humaya, en Culiacán; la clínica para hombres al interior del penal de Culiacán; la modernización de las calles Gabriel Leyva, Playa Gaviotas y Ezequiel Martínez, en Mazatlán; el drenaje sanitario en la colonia Bugambilias, también en Mazatlán; y la rehabilitación de las oficinas del Gobierno del Estado, en Mazatlán, por citar las más grandes.

Las obras que informó Zavala Cabanillas son rehabilitación de calles, pavimientación, bacheo y realización de pozos para comunidades sin agua. En ellas participaron Preecasin, y alrededor de 20 empresas.

En su discurso, Rocha Moya advirtió a los constructores que no darán contratos a quienes otorguen “moches”, y además estarán obligados a cumplir los compromisos que tengan con sus proveedores.

“Si yo me entero de eso no vamos a darle obra a quien dé “moche”, ni para conseguir la obra ni para que le paguen el finiquito. El finiquito ya dije cómo se va a pagar, termina la obra a satisfacción, tenemos supervisores de obra, el supervisor de obra tiene que decir que está bien, tiene que dar un dictamen y en razón de eso se cubre y es todo, eso es lo que vamos a hacer, me interesa a sobre manera esta relación”, aclaró.