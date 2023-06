El Gobernador Rubén Rocha Moya expuso su rechazo ante la idea de que Morena y el Partido Sinaloense formarán una alianza para las próximas elecciones de 2024.

El Mandatario estatal señaló que haría público su rechazo si Morena entra en negociaciones con el PAS.

“No estoy de acuerdo por todo lo que han mostrado hacer en la universidad, el tema de la corrupción y si nosotros somos un partido que luchamos contra ello, mal estaría cualquiera que les dé cabida. Yo estaría en desacuerdo, lo manifestaría públicamente y me opondría”, dijo el Gobernador.

Cabe destacar que en 2018 Rocha Moya ganó las elecciones a la gubernatura al ir en fórmula con Morena y el PAS.

En este sentido también señaló su disgusto ante el supuesto de que Mario López Valdez, ex Gobernador de Sinaloa, se sume a las filas de Morena, para conseguir una candidatura para el próximo año. Cabe aclarar que de acuerdo con Merary Villegas Sánchez, dirigente de Morena en Sinaloa, no existe un acercamiento entre Malova y el partido.

Con la llegada de Rocha Moya al ejecutivo estatal, el líder del PAS Héctor Melesio Cuén Ojeda asumió la titularidad de la Secretaría de Salud de Sinaloa, sin embargo este salió de la dependencia en mayo de 2022.

El 11 de mayo de 2022 Cuén Ojeda dejó la administración de Rocha Moya después de no retirar las demandas que tiene presentadas contra periodistas, omitiendo, al conservarlas, una petición del Gobernador.

Una de las demandas era en contra del periodista Luis Enrique Ramírez Ramos, asesinado el 5 de mayo de 2022.

A partir de marzo de 2023 comenzó una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de Sinaloa en contra de Cuén Ojeda y su familia por enriquecimiento inexplicable. A raíz de esta investigación comenzaron una serie de señalamientos mediáticos entre Cuén Ojeda y Rocha Moya.

El 30 de mayo Cuén Ojeda declaró que debido a su respaldo, Rocha Moya llegó a ser el candidato de Morena para la gubernatura de Sinaloa.

“Él llegó y me pidió un favor, que no firmara el convenio porque él no era el candidato. Y yo le dije que se nos iba a vencer el plazo para registrar la coalición y él me dijo que Nacho Mier dice que no firmes”, declaró el líder del PAS.