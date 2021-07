Rocha Moya se reúne con Claudia Sheinbaum; busca replicar en Sinaloa programas sociales que operan en la CDMX

Programas de apoyos a los grupos más vulnerables de la ciudadanía, fueron el centro del diálogo entre el Gobernador electo de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, programas que se consideran implementar en Sinaloa.

“Me platicó de su Gobierno, cómo ha estado concluyendo algunas grandes obras, además me compartió algunos de los programas de apoyo a la población que me llamaron mucho la atención, porque nosotros podemos replicar sus mecanismos, me ofreció dárnoslo con detalle a mí y mi equipo”, señaló.

Rocha Moya reconoció la trayectoria académica de Claudia Sheinbaum, donde coincidieron en algunos temas que pueden empujar de manera conjunta, destacando que la Jefa de Gobierno experimentó una lucha importante en los años 80 en la UNAM, es de una generación de lucha de jóvenes universitarios.