Rocha no ha cumplido sus compromisos con los desaparecidos, denuncian colectivos de búsqueda

Alma Rosa Camacho, representante del colectivo de madres y padres con hijos desaparecidos, recordó que el Gobernador Rubén Rocha Moya no ha cumplido las promesas de campaña y no ha definido un plan para antender el problema.

La representante del colectivo, quien acudió a una reunión con representantes de organismos de defensores de derechos humanos con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, reclamó que no ha habido reuniones, no hay estrategias de búsqueda definidas, el nuevo Comisionado de Búsqueda al que llamó impuesto, no tiene las puertas abiertas y no otorga apoyos para búsquedas.

“Desgraciadamente la situación que estamos viviendo en el estado de Sinaloa, es una situación que ya rebasa los límites, una situación por la cual el gobierno no hace nada, el gobierno no tiene empatía con los ciudadanos”, recalcó Alma Rosa, “al gobierno lo único que le interesa es estar sentado en una silla, recibiendo un sueldo que en realidad no se lo ganan, y no se lo merecen, porque no hacen su trabajo”.

“El reporte de la desaparición de un hijo, de un nieto, un sobrino, un tío, un hermano, un padre o una madre, y a ellos no les importa, el único interesado o interesada en las desapariciones forzadas somos las mismas familias, a quien en verdad nos duele lo que está sucediendo”.

El Comité de Desaparecidos de Naciones Unidas presentó el pasado 12 de abril un informe en el que reveló que después de una serie de visitas que hizo a estados de México, puede precisar que los desaparecidos ya suman casi 100 mil desde el 2006.

Que hay patrones de desaparición que señalan la participación, convivencia u omisión de funcionarios públicos con la delincuencia organizada y que la mayoría de las víctimas son hombres entre los 15 y 40 años.

Los números ya subieron: al finalizar las visitas tenían que eran 95 mil 121 los desaparecidos, de las cuales 112 habían desaparecido durante la visita del comité en los 13 estados, en donde entrevistaron con víctimas, familiares, colectivos y autoridades involucradas con la desaparición, entre ellos Sinaloa.

“Yo hago un llamado al Gobernador Rocha Moya que se comprometió con los familiares de desapariciones forzadas en estar con ellos, hombro con hombro, a hacer reuniones para hacer planes de trabajo, él lo dijo en el cierre de campaña con familiares de desaparecidos, hasta la fecha no ha cumplido con su palabra, hasta la fecha no ha hecho nada para reunirse con familiares de desaparecidos, ni tampoco hacer un plan de trabajo, mucho menos a las autoridades no les preocupa en lo más mínimo la situación por la que estamos pasando”, lamentó.

“Se nos impuso un Comisionado de Búsqueda que supuestamente los colectivos tenían que elegir, lo eligió él por su propia cuenta, hizo un llamado nada más a los representantes de colectivos para informar quién iba a ser el nuevo comisionado... nos impusieron un comisionado que nos han cancelado búsquedas, no nos apoya en los más mínimo, apoya a tales o cuales colectivos nada más, tiene preferencias y yo pienso que no tiene que ser así, porque todos tenemos el mismo dolor y todos tenemos que buscar a nuestros hijos, porque nadie más se preocupa más que nosotros mismos”.

Alma Rosa aseguró que ellas mismas deben gestionar por su parte apoyos para traslados de sus propias búsquedas y también lamentó que el gobierno siga siendo mangoneado por la delincuencia organizada.

“Esta problemática se va a revolver el día que en realidad se ponga las pilas y no se deje mangonear por la delincuencia organizada, porque eso es lo que hace; si alguna día me llega a pasar una cosa porque uno dice la verdad, ya saben lo que hay que hacer”, reclamó.

“Porque una no se debe de callar ante nadie, uno no debe de callarse la problemática por la que uno está pasando; el gobierno es el responsable de tanta desaparición. El día que el gobierno en realidad quiera que esto pare, la familias sinaloenses y de otros estados vamos a vivir en paz”.