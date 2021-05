Rumbo al término de las campañas electorales el próximo 2 de junio, la candidata de Fuerza por México a la Gubernatura de Sinaloa, Rosa Elena Millán Bueno, realizó un evento de cierre de campaña en Culiacán.

Este es el segundo cierre de campaña que protagoniza la candidata por el partido rosa, el primero fue en el municipio de Ahome; además, se tienen programados otros dos cierres más: uno en Mazatlán y el definitivo en el poblado de San Diego, de donde la candidata es oriunda.

“Me han dicho: ¿por qué no declinas?, ¿por qué no te sumas a un candidato? Y yo digo: ¿por qué no se suman ellos a nosotros?, ¿por qué cuando estábamos no nos dieron candidaturas?, ¿por qué ahora nos piden que nos sumemos?”, planteó en su discurso la ex priísta.

“Hay algo que no tiene precio y en política hay que tenerlo siempre presente, cuando queremos hacer de la política el bien común, cuando queremos hacer de la política algo que le dé prestigioso al trabajo que realizamos: nunca, jamás, se debe de traicionar”.

El viernes, la candidata por el Partido del Trabajo, Gloria González Burboa, claudicó de su participación en los comicios para apoyar a su contrincante Mario Zamora Gastélum, abanderado de la Alianza Va por Sinaloa.

“Yo estoy en Fuerza por México, y con Fuerza por México voy a llegar el 6 de junio. Jamás pediría el voto útil para otros cuadros, yo pido el voto de confianza para mí y los candidatos del proyecto Fuerza por México”, dijo.

Al evento se dieron cita el dirigente estatal de Fuerza por México, Juan Ernesto Millán Pietsch; la candidata a la alcaldía de Culiacán, Siria Quiñonez López; y aspirantes a diputaciones locales.

En su intervención se posicionó a favor de los adultos mayores, la educación y prometió una agenda política incluyente.

“Tenemos que pensar en grande, no podemos pensar que vamos a llegar a gobernar Sinaloa sólo para administrar los mismos pesos y los mismos centavos, que la gente sepa cuanto encontramos en la tesorería, y luego tenemos que decir cuanto vamos a ingresar y como lo vamos a gastar, para eso tenemos que abrirnos al capital del mundo y decir: vengan a Sinaloa”, puntualizó.

“Quiero ser esa opción para miles de jóvenes que quieren un futuro, que quieren un empleo, que quieren concluir sus estudios universitarios”.