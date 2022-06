$!¿Sabe usted cuántos ex procuradores o fiscales siguen con escolta pagada por el Gobierno del Estado?

Aunque fuentes anónimas han confirmado que por lo menos el ex procurador general Marco Antonio Higuera Gómez y el ex fiscal general Juan José Ríos Estavillo se mantienen con escoltas personales en vehículos oficiales, y con gasto al Gobierno del Estado, cuatro dependencias relacionadas con ambos ex funcionarios negaron tener información sobre el tema.

La Secretaría General de Gobierno se declaró “incompetente” para responder la solicitud de información, la Secretaría de Administración y Finanzas informó que aunque conocía los sueldos de los escoltas, no podía identificar quiénes ni cuántos estaban adscritos a esas actividades, la Fiscalía respondió que simplemente no cuenta con la información solicitada, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública estatal también “carece de competencia para responder su cuestionamiento”.

Desde el 25 de mayo, Noroeste hizo una solicitud de información para las cuatro dependencias, luego de confirmar algunos detalles sobre la utilización de escoltas por el ex procurador y el ex fiscal.

“Solicito se me informe cuántos ex fiscales generales o ex procuradores de justicia en Sinaloa tienen vigilancia proporcionada por el Gobierno del Estado”, dice una pregunta.