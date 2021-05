Aunque Sinaloa logrará pasar a semáforo verde a partir del 10 hasta el 23 de mayo, el Secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, señaló que se debe de mantener una responsabilidad crucial, por lo que es importante no bajar la guardia en días como los próximos festejos, como el Día de las Madres.

El titular de la Salud, mediante un comunicado de prensa, pidió a la población y el sector empresarial a mantener las medidas de prevención y el cuidado a la salud, ya que si se relajan las medidas se puede volver a semáforo rojo con las restricciones que se tuvieron en un principio de la pandemia, sobre todo las pérdidas humanas por Covid-19.

“Como cada dos semanas se evalúa el semáforo epidemiológico, recordemos que hasta el 9 de mayo estaremos en amarillo, todavía nos quedan tres días prácticamente, pero es un día crucial no debemos relajarnos, no debemos bajar la guardia, no se ha ido la pandemia por Covid-19, ha disminuido el impacto definitivamente con todas las participaciones del empoderamiento social, pero si, hacemos un llamado en los próximos días, el 10 de mayo y también el 15 de mayo por el día del maestro, son fechas cruciales que coinciden con la evaluación metodológica del semáforo, pero hay que seguirnos cuidando”, comentó.

Agregó que si bien este mes se tienen festejos de gran importancia como el Día de las Madres (10 de mayo), Día del Maestro (15), y del Estudiante (23), es vital seguir con los cuidados, y apegarse a las medidas sanitarias ya establecidas y conocidas por todos.

Próximo semáforo verde

El pasado 5 de mayo, el Gobernador del Estado, Quirino Ordaz Coppel, anunció que Sinaloa ya recibió su notificación donde presenta 7 puntos de riesgo, los cuales lo colocan en el color verde.

Los puntos que se revisan para el semáforo epidemiológico por el Gobierno Federal son tasa de reproducción del virus, tasa de incidencia de casos estimados, mortalidad, camas de hospital ocupadas, positividad de casos, entre otros.