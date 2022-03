Salud Sinaloa no había registrado solicitudes de interrupción de embarazo

Hasta este martes la Secretaría de Salud estatal no había registrado solicitudes de interrupción del embarazo en los hospitales públicos, confirmó el titular de la dependencia, Héctor Melesio Cuén Ojeda.

“Han llamado pero no ha habido. Son llamadas así pero no ha habido, yo creo que la gente piensa que se van a abarrotar los hospitales, no es así, es una percepción equivocada, van a llegar sí van a llegar pero sobre todo van a llegar porque hay que recordar que los estados vecinos no tienen aprobada la interrupción del embarazo entonces la gente se va a venir para acá en lugar de irse a la Ciudad de México como se acostumbraba antes”, explicó el funcionario estatal.

“De tal manera que nosotros lo que estamos haciendo es prepararnos y estamos listos”, agregó.

Cuén Ojeda informó que personal de Salud Sinaloa tendrá acercamientos con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México que tiene más experiencia en el tema de interrupción de embarazos que quieren aprovechar.

“Nosotros estamos trabajando de manera muy seria, vamos a construir, vamos a elaborar lo que es el manual de procedimientos”, comentó el Secretario de Salud estatal.

Detalló que están haciendo un inventario del personal que está manifestando objeción de consciencia para no realizar el procedimiento, de los cuales son pocos pero todavía no tienen cifras oficiales.

Insistió que los hospitales generales y el Hospital de la Mujer en Culiacán están listos para otorgar la atención a las mujeres gestantes que los soliciten.