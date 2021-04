Mario Zamora Gastélum, candidato a la Gubernatura por la Alianza Va por Sinaloa, se comprometió a instalar Internet en todas las escuelas públicas de la entidad si resulta triunfador en los comicios del próximo 6 de junio.

El abanderado de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática sostuvo que el dotar de Internet a las escuelas debe ser una obligación de los gobiernos y que de ganar la elección, así lo hará.

“Yo me he comprometido a que todas las escuelas públicas tengan Internet. Es increíble que nos tuvo que pasar esta pandemia para entenderlo. Una escuela, según los que saben, en el mundo son como los centros de inteligencia y de conocimiento, entonces cómo una escuela no va a tener acceso a la red de información más potente del mundo, que es el Internet”, expresó.

El Senador con licencia indicó que el costo de poner Internet en todas las escuelas públicas de la entidad sería de aproximadamente 30 millones de pesos, cifra que es asequible para una administración estatal.

“Cuánto nos cuesta, ya saqué el cálculo, más o menos entre 25 y 30 millones de pesos, el presupuesto lo aguanta, Internet para todas las escuelas públicas para que tengan acceso gratuito los alumnos, los maestros, incluso hasta los padres de familia, hay que incentivar eso”, mencionó.

Zamora Gastélum señaló que es importante también abatir el tema de la deserción escolar, es algo que un Gobierno no debe permitir, el que un niño deje la escuela por falta de recursos.

“Lo he dicho, el otro compromiso que he hecho es que no haya un solo niño, ni niña que deje la escuela por falta de recursos. Eso es muy importante, es criminal que una niña o un niño deje la escuela por no tener el dinero para mantenerse en ella porque casi lo estás condenando a que le vaya mal en la vida. La educación es el mejor vehículo para obtener las herramientas para poder salir adelante por ti, por tu esfuerzo y por tus ganas”, subrayó.