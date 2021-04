$!Se debe de acabar el populismo de Morena: Busca Faustino Hernández devolverle Culiacán al PRI

El priista decide estudiar para Ingeniero Agrónomo, sin embargo lo que le llamó la atención fue más la política. No tiene reparo en decir que desde que sabe lo que significa ser Presidente de Culiacán, él ha buscado la Alcaldía, desde la administración de Sergio Torres a la fecha, ha luchado por esta oportunidad, y años después, al fin, no solo el PRI, si no el PAN y el PRD, también se la otorgan.

Faustino está cómodo, tiene un discurso definido, una agenda con la se ha dirigido desde que inició la etapa de campañas el pasado 4 de abril, pero al cuestionarlo sobre lo que lo diferencía de su principal competencia, Jesús Estrada Ferreiro, candidato a la Alcaldía por Morena y el Partido Sinaloense, y actual Presidente Municipal con licencia, no tiene reparo en decir que es el populismo, cosa que busca erradicar de Culiacán.

“Yo quiero hacer una propuesta realista, que la gente crea, no más populismo, no más discursos, yo respeto, pero vea cuánto populismo existe a nivel nacional y cuántas promesas se han dejado de cumplir, yo ahorita represento a una alianza y lo vuelvo a decir, si el ciudadano Estrada se quiere reelegir serán los ciudadanos quienes le den la oportunidad o no, a mí no me han conocido como Presidente Municipal, y sobre todo vean mi perfil, vean mis puntos muy enfáticos y directos de lo que quisiera hacer, y lo que quiero hacer, solo no voy a poder”, expresa.

“Yo no me preocupo quién está enfrente, todos merecen mi respeto, no nada más él (Estrada Ferreiro), todos merecen el respeto, pero sobre todo, la política se gana, la elección se gana con votos, con firmeza, y yo creo en los ciudadanos, yo confío en los ciudadanos de Culiacán”, añade.

Hernández Álvarez rememora ese 2018 catastrófico para el PRI, donde él fue el único candidato de su partido, que ganó algo en la capital del Estado. A dos años y medio atrás está convencido que las cosas no han ido mejor para Culiacán y el país.

“Los partidos no tienen la culpa, la gente quería un cambio en el 2018, los que me están viendo, pues pregunten si hubo mejoras, o beneficios, yo respeto mucho, pero a nosotros, los sectores productivos, sectores económicos, a la sociedad en general, nos está yendo como en feria, y hay tanta oportunidad, del hartazgo que había antes, hoy en dos años y medio, se va a valorar y lo deben valorar los ciudadanos y ciudadanas, qué es lo que quieren, lo mejor para Culiacán, sobre todo se están jugando a nivel nacional 15 Gubernaturas, el Congreso de la Unión, donde hay autoritarismo, bueno, yo creo que debe de compensar y sobre todo para hacer un mejor México”, asevera.

Faustino se devuelve un poco atrás, una candidatura para una Diputación federal ya tenía su nombre, sin embargo, él decidió insistir por la Alcaldía, y al final del día, el partido lo apoyó.

“No es de desconocidos que le pedí a mi partido la oportunidad, inclusive firmé la carta de intención a la candidatura a Diputado federal, me preinscribo como Diputado federal, porque uno debe tener lealtad y sobre todo hay que sí, si ellos me la dieron, yo tengo que acatar las disposiciones de partido, y claro, yo nunca quité el renglón hasta las cosas cambiaron a favor, pero si no me hubiera dado mi partido la oportunidad de encabezar la lucha por la Presidencia, con todo gusto ya estaba registrado”, explica.

El agricultor se siente arropado, no solo por el PRI, sino por el PAN y el PRD, que también han apostado por él para la Presidencia Municipal. Una de sus frases que más menciona, es la de ‘rescatar’ Culiacán, cuando se le pregunta a qué se refiere, él habla de un rescate, no de salvación para la ciudad, sino de devolverle la ciudad al PRI.

“Cuando yo digo ‘rescatar’ Culiacán, es porque Culiacán no está en manos de esta gran coalición, está al frente otro partido político, que merece todo el respeto, ellos ganaron, yo rescato Culiacán en ese sentido”.

¿Entonces quiere rescatar a Culiacán en el sentido político más que nada?

“Político, humano y sensible. Un Culiacán, un Gobierno sensible, humano, cercano a la gente, eso es lo que es Faustino Hernández, yo quiero rescatar, sobre todo, es ir a donde le duele a la gente. Yo conozco el problema de las colonias populares, yo conozco el problema de las sindicaturas, yo conozco el problema de Culiacán”.

La entrevista se alarga y llega el momento de hablar de economía. Para Faustino el sector empresarial ha sido muy poco apoyado por la actual administración, de la cual, está detrás su hoy competidor más fuerte, Jesús Estrada Ferreiro.

El morenista ha sido claro, y aún en campaña lo mantiene, “no habrá certificados de promoción fiscal”, sin embargo, la política del candidato de la Alianza Va por Sinaloa es distinta, él devolvería los Ceprofies a los empresarios de la capital del estado.

“Lo mantengo y lo sostengo (devolver Ceprofies), soy de palabra, yo di la palabra y yo necesito apoyar a los empresarios, a gente que venga a invertir para que genere economía en Culiacán, y el generar economía va a generar empleos, y cuando generas economía y empleos, vas a tener un dinero, un apoyo para que llegue a las arcas de la tesorería a través de los impuestos que se generen, y eso te dará la oportunidad de fortalecer más en las diferentes áreas del servicio público”, detallá.

¿Cuál es la principal demanda que le piden los empresarios?

“Facilitación, ser un facilitador para fortalecer a la economía, menos burocracia, más facilidades, y sobre todo, lo van a tener, soy de palabra”.

En la vida política moderna de Culiacán, hay dos antecedentes donde el PRI no ganó la Alcaldía de Culiacán, uno fue cuando Sadol Osorio Salcido triunfó por el PAN y la otra fue cuando Jesús Estrada Ferreiro, contra todo pronóstico, le arrebata la Alcaldía a Jesús Valdés Palazuelos.

Mucho se habló del “tsunami” de Morena, siendo ese el principal motivo por el cual la mayoría de las personas opinan que se suscita el triunfo del actual Alcalde con licencia. Faustino está convencido de que todos los candidatos de la alianza ganarán, tanto Mario Zamora Gastélum, en la Gubernatura, así como quienes contienden por una Diputación local o federal, sin embargo, sostiene que está listo para gobernar con quien sea, sin importar colores.

“Yo voy a gobernar con quien sea, yo no tengo pleito con nadie, para mí todos somos iguales, desde el más chiquito hasta el más grande, y allá afuera nos están esperando para que entreguemos un mejor Culiacán”, manifiesta.

La entrevista va culminando, el candidato externa lo que él busca en materia de seguridad para Culiacán, para él, es necesario mejorar las condiciones en las que trabajan los elementos policiacos, pero lo esencial, radica en poner atención en las familias culiacanenses.

“Lo que mejor requiere Culiacán es la seguridad, ¿y cómo se puede? Pues implementando la seguridad también pero desde abajo, desde la familia... aquí todos tenemos que poner su granito de arena, hay que decirlo, no podemos poner un policía para cada ciudadano, pero creo que tenemos que capacitar, buscar la prevención, Culiacán tiene Policía Preventiva”, comparte.

“Primero necesitan capacitación, acercamiento y escucharlos, los reclamos, porque hay mucho reclamo, y yo escucho, los he escuchado... lo importante es llegar, pero sí te aseguro que con atención con diálogo, con comunicación, habremos de tener un Culiacán más seguro”, añade.

El candidato se despide, no sin antes pedir el voto de la gente, y le deja un recado no solo a Estrada, sino a todos sus contrincantes, él está preparado para debatir, y afirma lo hará en el escenario que sea.

“Yo todo el tiempo estoy preparado, desde chiquito estoy preparado para el debate, si tú te fijas fui líder de la liga (Liga de Comunidades Agrarias), y no he hecho más que debatir y exigir justicia... hay que poner nuestras propias propuestas, el hecho de debatir no es que vayas a ir a pelear, yo no iré a pelear, yo voy a formular mis propuestas y mis proyectos”.

¿Usted iría a otros debates, no solo a los que organice el IEES?

“Al que me inviten yo voy a ir”.

“Yo todo el tiempo estoy preparado, desde chiquito estoy preparado para el debate, si tú te fijas fui líder de la liga (Liga de Comunidades Agrarias), y no he hecho más que debatir y exigir justicia... hay que poner nuestras propias propuestas, el hecho de debatir no es que vayas a ir a pelear, yo no iré a pelear, yo voy a formular mis propuestas y mis proyectos”.