Se defiende Estrada Ferreiro de críticas y ofrece disculpas por sus expresiones: ‘soy torpe para comunicar’

El Presidente Municipal de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, se defendió de los señalamientos que lo acusan de revictimizar a mujeres que sufren violencia de género, argumentando torpeza al expresarse.

Esta declaración fue emitida en una entrevista que el Alcalde ofreció a Noroeste, solicitada por su equipo de comunicación, un día después de que el Presidente municipal arremetió contra medios locales acusando tergiversar sus dichos.

“Se trata de comunicar, pues bien, soy muy torpe para comunicar a lo mejor pero mi intención es noble, es de ayudar, de prevenir”, dijo Estrada Ferreiro.

“Si lo que digo y hago, bien hecho, no me da para que avance políticamente, pues bueno, que no me dé. Pero mi conducta va a ser siempre la misma de tratar de hacer las cosas correctamente”