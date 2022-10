Se deslinda de acusaciones la Universidad Tecnológica de Culiacán

CULIACÁN._ Ante la serie de críticas y acusaciones de las que ha sido objeto la Universidad Tecnológica de Culiacán en los últimos días, la administración aclaró las denuncias de profesores y estudiantes.

El director de administración y finanzas de la Universidad Tecnológica de Culiacán, Salvador Beltrán Rivera, explicó que a partir de enero de este año, la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (órgano que rige a la UTC) cambió algunas normas de operación, que derivaron en una serie de cambios al interior de la universidad.

“A partir de enero de este año la dirección general emite un comunicado para todas las universidades donde se tienen que ajustar de manera muy puntual, de lo contrario la universidad puede ser sancionada”, afirmó el director de administración y finanzas de la universidad.

Algunos de los cambios, explicó Salvador Beltrán, fue la coordinación del programa de tutorías y la administración de los laboratorios, anteriormente estaban a cargo de docentes y a partir de enero, con la nueva norma pasaron a ser coordinados por personal administrativo de la institución.

“Por ejemplo en el programa de tutorías, cambió la coordinación como tal, pero las tutorías las siguen dando los docentes, (...) otra cosas es en los laboratorios, la universidad tenía horas asignadas para laboratoristas, que eran docentes que apoyaban en los laboratorios, ahora por regla federal no se puede y tiene que ser un administrativo, en este caso un laboratorista, ese es el cambio”, explicó.

El rector de la universidad, Víctor Manuel Díaz Simental, ha sido señalado de eliminar programas educativos, sin embargo, esto no ha sucedido aseguró Salvador Beltrán.

“Nosotros no hemos cerrado ningún programa, no se ha cerrado nada, estuvimos informando que se tendría que haber hecho un ajuste porque si no se hace la misma federación lo dijo que nos podían sancionar, no lo hemos cerrado, no se puede cerrar un programa educativo así nomás”, afirmó.

Ante las denuncias por las condiciones de infraestructura dijo que estas no dependen de la universidad, sino del Instituto Sinaloense para la Infraestructura Física Educativa (Isife) que es quien administra y ejecuta el recurso que le llega a la institución desde la federación.

“No es algo que dependa de la universidad, es un organismo que está trabajando el recurso de la universidad (Isife) y que nos dejaron esos pendientes (...) lo que hemos hecho nosotros a raíz de todo esto es comprar lo que necesitamos, por ejemplo hace 15 días compramos más de 20 cubetas de impermeabilizante para una etapa que se supone que debieron de haber entregado bien, estos edificios están recién entregados y están mal”, señaló.

“No hay energía en las aulas, las pastillas no las entregaron, el día del periodicazo ahí estaba el eléctrico instalando las pastillas. Yo le dije al Isife, cómo es posible que tengan que esperar a que salga una nota periodística para venir a atender un problema que no es de ahorita y que le estamos diciendo desde hace meses”, señaló.

En cuanto a los reclamos de estudiantes por la tardanza en la entrega de títulos, el director de Administración y Finanzas comentó que la entrega de títulos no depende de la universidad, sino de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, que a su vez dice que el proceso se ha retrasado debido a la pandemia.

“Las titulaciones no dependen de nosotros, dependen de una dirección general de profesiones a nivel nacional, y a nivel nacional está detenida la titulación, sobre todo la del subsistema de nosotros, no es un tema propio de la UTC”, dijo.

“Los trámites aquí locales los hemos realizado y a pesar de que estamos encima de la DGP, en México nos dicen: sí pero tengo 300 universidades delante de ti, espérame porque tengo esta lista adelante”.