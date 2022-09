$!Se han gastado $6 millones en apoyos por lluvia para mil familias sinaloenses: Rocha Moya

“Vamos a hacer entrega de apoyos simbólicos para que puedan arreglar sus casas. Venimos a darles el apoyo de una vez, en sus manos, de manera directa”, explicó Rocha Moya a las familias beneficiadas.

“Lo que nos interesa es estar pendientes de ustedes, a cada casa va a ir alguien a entregarle el apoyo porque no queremos mandarlo con ningún gestor social, es un recurso para ustedes. No venimos a decirles ‘te vamos a dar’, no, sino que les decimos ‘ten’, sin intermediarios, a todas las casas”.